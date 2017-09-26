حنان عبدالمعبود

أكد استشاري أمراض القلب في كلية الطب بجامعة الكويت ومستشفى الأمراض الصدرية د.إبراهيم الرشدان أن أمراض القلب تعد السبب الأول للوفاة في الكويت، مشددا على أهمية الوقاية من أمراض القلب والكشف الدوري عنها لتحقيق نسب شفاء أكبر، مع مراعاة علاج الأمراض المزمنة غير المعدية دون تهاون مثل السكر والضغط والكوليسترول والسمنة.

جاء ذلك خلال اعلان نتائج استبيان جديد أجراه مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الرائد على مستوى المنطقة في مجال الرعاية القلبية ضمن ندوة التوعية بأمراض القلب، بمناسبة الاحتفال بيوم القلب العالمي، وحذر خلالها الرشدان من ارتفاع نسب الإصابة بأمراض القلب في الكويت مؤخرا، وذلك نظرا لارتفاع نسبة التدخين في الكويت والذي يعد أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب يليه الأسباب الجينية الوراثية ثم ممارسة نمط غير صحي للحياة.

ودعا الرشدان إلى الإقلاع فورا عن التدخين وممارسة الرياضة والعلاج المبكر والكامل لضغط الدم، والسكري، والكوليسترول، حيث إن ذلك يساعد على تفادي أمراض شرايين القلب.

من جانبه، أكد اخصائي امراض القلب بمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» د.أحمد الدعيج أن المستشفى شهد تزايدا في أعداد المرضى القادمين إليه من خارج دولة الإمارات في العام 2017، وذلك لأننا نقدم لهم مستويات عالمية من الرعاية وهم أقرب إلى وطنهم وأسرهم، حيث نحد من حاجتهم للسفر للخارج، بما يوفر لهم ولأسرهم الوقت والمال أثناء علاج الحالات الحرجة.

وقد أظهرت نتائج الاستبيان وجود قلق واسع الانتشار بين سكان الكويت تجاه أمراض القلب، ووجود إجماع واسع وسط المواطنين والمقيمين في الكويت حول مخاطر أمراض القلب، حيث أعرب نحو 39% من المشاركين في الاستبيان عن خشيتهم من الوفاة بسبب أمراض القلب.