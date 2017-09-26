محمد الجلاهمة

أعلن مصدر مطلع في مركز علاج الإدمان ان عدد الحالات التي تقدمت إلى المركز للتخلص من داء تعاطي المواد المخدرة بلغ 9 آلاف مواطن، لافتا إلى ان هذه الحالات جار التعامل معها وتقديم علاج نفسي، بالإضافة إلى علاجات أخرى اليها للتعافي من تعاطي السموم المخدرة، مؤكدا ان الطاقة الاستيعابية قادرة على التعامل مع الحالات التي تقدم طلبا للعلاج، مرجحا ان تصل عدد الحالات الراغبة في التعافي من إدمان المخدرات إلى 30 ألفا حسب الترجيحات.

وقال المصدر: لا شك ان ارتفاع مستوى دخل المواطن وزيادة عدد الجاليات يجعلان مافيا المخدرات تستهدف السوق الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات تعاطي المواد المخدرة.