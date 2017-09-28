أحمد نصر الله: فسلجة القلب الكهربائية من التخصصات النادرة في القطاع الصحي الخاص متوافرة في «دار الشفاء»

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب، يواصل مركز الأمراض القلبية في مستشفى دار الشفاء تسجيل عدد من النجاحات المتلاحقة التي جعلت منه أحد أبرز مراكز القلب التخصصية التي تقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية لمرضاها، فقد أضاف المركز خدمة فسلجة القلب الكهربائية إلى قائمة خدماته حيث يتم من خلالها زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب ومراقبتها للمريض، ويوفر تحفيزا كهربائيا عندما لا ينبض القلب أو عندما ينبض ببطء شديد، وتساعد أجهزة تنظيم ضربات القلب على الحد من أعراض الدوار والإجهاد الناجم عن بطء إيقاع القلب، مما يساعد المرضى على التمتع بحياة أفضل.

وفي هذا الصدد صرح الرئيس التنفيذي في مستـشـفى دار الشفاء أحمد نصر الله قائلا: «إن سر الحفاظ على استمرارية موقعنا الريادي، هو التزامنا الدائم بتطبيق خطط التطوير الطموحة التي وضعناها على أرض الواقع، وهذا لن يساهم فقط في دفع عجلة الرعاية الصحية في المنطقة إلى مستويات جديدة من التميز، بل سيساهم أيضا في تقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية للأجيال القادمة في مجتمعنا».

وأضاف: «وضعنا أمام أعيننا هدفا محددا بأن نصبح في طليعة المؤسسات الصحية في البلاد التي توفر للمرضى أحدث الخدمات الطبية، فرق عمل متكاملة تضم كادرا من أهم الأطباء الذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى كادر من الممرضات والممرضين والفنيين من ذوي الخبرة الطويلة، وتدعمهم أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة المتعارف عليها عالميا، وهذا الهدف يترجم بجدية وأمانة مدى حرص المستشفى على تقديم الاهتمام والرعاية المتفردة لمرضاه».

خدمات قلبية شاملة

وجدير بالذكر أن مستشفى دار الشفاء كان المستشفى الخاص الأول من نوعه في الكويت الذي قدم قسطرة القلب التشخيصية والعلاجية وزرع الدعامات للأوعية، وهذا ما يجعله أحد أهم المراجع الطبية في قسطرة القلب على صعيد المستشفيات الخاصة، ويعمل مركز قسطرة القلب والشرايين على مدار 24 ساعة يوميا للتدخل الأولي لدى المرضى الذين يصابون بالنوبات والجلطات القلبية.

كما أن مستشفى دار الشفاء يعد المستشفى الخاص الأول من نوعه في الكويت الذي وفر لمرضاه وحدة طوارئ للأمراض القلبية وذلك لإسعاف حالات آلام الصدر، وتوقف القلب، واحتشاء عضلة القلب وغيرها من الحالات القلبية الطارئة.

وفي نفس السياق صرح د. أحمد علاء الدين، استشاري ورئيس مركز الأمراض القلبية في مستشفى دار الشفاء، قائلا: «بفضل التطور المستمر الذي ينعم به مستشفى دار الشفاء فإن تقنيات تصوير القلب به تواكب تلك التقنيات المعتمدة عالميا، حيث يقوم أطباء الأشعة وأطباء الأمراض القلبية بالتعاون معا على تقديم خدمات تصوير القلب التشخيصي. ويعتبر مستشفى دار الشفاء أول مستشفى خاص في الكويت امتلك تقنية الأشعة المقطعية المزدوجة لتصوير القلب والأوعية الدموية بدقة. كما يمتلك وحدتي تصوير بالرنين المغناطيسي مع أو بدون جهد دوائي، إضافة إلى إجراءات تصوير القلب والأوعية المختلفة».

كادر طبي متكامل

ويضم مركز الأمراض القلبية في مستشفى دار الشفاء نخبة من استشاريي وأطباء القلب والشرايين، وكانت أحدث الإضافات لفريق عمل مركز الأمراض القلبية د.علي الصايغ استشاري أمراض القلب وفسلجة القلب الكهربائية والذي يعد أحد أهم أطباء أمراض القلب في الكويت وصاحب التخصص النادر على مستوى القطاع الصحي في الكويت لفسلجة القلب الكهربائية، كما أنه حاصل على البورد الأميركي لأمراض القلب، البورد الكندي لأمراض القلب بالإضافة إلى الزمالة الكندية لأمراض فسلجة القلب الكهربائية، ويتخصص د. علي الصايغ في علاج حالات تسارع وخفقان ضربات القلب، مرضى بطاريات ومنظمات القلب، حالات الدوخة والإغماء، حالات أمراض القلب العامة، ضغط الدم، فشل عضلة القلب، أمراض تصلب الشرايين، قسطرة الكي الكهربائية بالإضافة إلى الأمراض الوراثية في كهربة القلب وتضخم عضلة القلب.

ويرأس مركز الأمراض القلبية في مستشفى دار الشفاء د.أحمد علاء الدين استشاري الأمراض القلبية الحاصل على البورد الفرنسي في أمراض القلب والشرايين من أكاديمية باريس بجامعة بيير وماري كوري وهو حائز على البورد الفرنسي في طب القلب التداخلي من جامعة باريس الثانية عشرة كما أنه عضو في جمعية القلب الفرنسية، جمعية القلب الأوروبية وجمعية القلب وجراحة القلب اللبنانية.

ويضم فريق العمل الاستشاري د. سعد الكندري الحائز على الزمالة الكندية والبورد الأميركي في أمراض الباطنية، الزمالة الكندية والبورد الأميركي في أمراض القلب والشرايين بالإضافة إلى تخصص دقيق في عمليات القسطرة القلبية التداخلية من جامعة أوتاوا بكندا.

بالإضافة إلى د. بدر المهدي استشاري الأمراض القلبية والحاصل على البورد الكويتي للأمراض الباطنية، الزمالة السعودية لأمراض القلب للكبار من مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وزمالة القسطرة القلبية التدخلية من جامعة ميغيل بكندا.

ويضم المركز أيضا د. أمل مكة استشاري أمراض القلب والشرايين والحاصلة على تخصص دقيق في تصوير القلب بالأمواج الصوتية من فرنسا، كما أنها عضو الجمعية الأوروبية للقلب.

كما يشمل الفريق 4 أطباء قلب آخرين من خيرة الكفاءات الذين يسهرون على تقديم أفضل متابعة للمرضى، ناهيك عن جهاز تمريضي متمرس وتقنيي أشعة وغيره.