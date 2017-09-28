حنان عبد المعبود

تحت رعاية وحضور الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. إبراهيم هادي أقامت اللجنة العلمية التابعة لمنطقة الفروانية الصحية حفل توزيع جوائز المسابقة الرمضانية لعام ١٤٣٨هـ، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من الإداريين والفنيين، الحاليين والسابقين، في منطقة الفروانية الصحية.

تقدم الحفل مدير منطقة الفروانية الصحية د. حمود الزعبي، ومدير مستشفى الفروانية د. مهدي الفضلي وذلك في مسرح إدارة مستشفى الفروانية.

جاءت المسابقة الرمضانية ضمن حرص اللجنة العلمية على بث روح المنافسة، ونشر الثقافة العامة وتنمية أواصر العلاقة المهنية والاجتماعية بين العاملين في المنطقة. هذا، وقد شمل الحفل على تكريم عدد من الإداريين والفنيين في المنطقة، ممن تركوا بصمة وشهد لهم الجميع بحرصهم وتفانيهم في عملهم.

كان هذا الحفل ضمن أنشطة اللجنة العلمية، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع البرامج التدريبية والأنشطة العلمية والثقافية، بالإضافة لإقامة المؤتمرات والورش العلمية التدريبية، وتنفيذ البرامج الصحية على مستوى المنطقة، ودعم وتشجيع البحث العلمي للعاملين في مهنة الطب والمهن المعاونة لها.