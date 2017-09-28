حنان عبدالمعبود

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة مشعل العنزي عن استقبال الوزارة لنخبة من الاطباء الاستشاريين والبالغ عددهم (ثمانية عشر) طبيبا استشاريا خلال شهر اكتوبر المقبل وذلك بتخصصات التخدير ـ عناية مركزة ـ الحروق ـ والتجميل ـ أمراض القلب ـ انف وأذن وحنجرة ـ الجراحة العامة ـ أمراض سرطان الدم ـ جراحة الكبد والبنكرياس ـ أمراض الجهاز العصبي ـ جراحة المخ والأعصاب ـ جراحة العظام ـ الطب الطبيعي ـ الاشعة ـ المسالك البولية، حيث سيقومون خلال فترة تواجدهم في البلاد بتقديم الاستشارات الطبية والمشاركة بعلاج الحالات الدقيقة للمرضى الكويتيين والمقيمين على حد سواء.

وأكد العنزي في تصريح له على أهمية مشاركة هذه النخبة من الأطباء الاستشاريين العالميين في النشاط الطبي العلمي وبرامج المحاضرات والتعليم الطبي المستمر للأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية من خلال عرض آخر ما توصلت اليه الاكتشافات الطبية في هذا المجال العلمي الواسع وما يشهده هذا المجال بجميع تخصصاته وأفرعه من تحديثات وبحوث مستمرة تهم الصالح العام في مجال العلاجات والحد من انتشار الأمراض المختلفة.

وقال «إن برنامج استقدام الأطباء الزوار الاستشاريين من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية يهدف الى تبادل الخبرات وتطوير بروتوكولات وسياسات الأداء الطبي والرعاية الصحية وفق منظومة العمل المستمر والجاد لخطة تطوير المجال الطبي لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية العديدة وهو ما تحرص عليه الوزارة من خلال برامجها التطويرية للارتقاء المستمر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين».

واستطرد العنزي بأن اختيار ودعوة الأطباء الزوار الاستشاريين لوزارة الصحة يتم بناء على ترشيحات رؤساء مجالس الأقسام الطبية لاختيار الكفاءات العالمية بالتخصصات المختلفة وهو ما يخفف عن الكثير من المرضى وذويهم مشقة السفر للعلاج بالخارج.

كما اعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ان الأطباء الاستشاريين الزوار الذين ستستضيفهم الوزارة خلال شهر اكتوبر القادم سيقدمون الرعاية والخدمات الصحية الدقيقة في المستشفيات والمراكز التالية: «مستشفى ابن سينا ـ مستشفى الجهراء ـ مستشفى الفروانية ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان ـ مستشفى مبارك الكبير ـ مركز صباح الأحمد للمسالك البولية»، داعيا المراجعين والمرضى لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية المذكورة لأخذ الاستشارة والاستفادة من وجود هؤلاء الاستشاريين في البلاد، مؤكدا حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل خدماتها للمواطنين والمقيمين.