حنان عبدالمعبود

أعلنت رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الصحة د.غالية المطيري عن تنظيم يوم توعوي بالتعاون مع اللجنة النسائية لرئيس مجلس الأمة م.مرزوق الغانم بديوانية الغانم اليوم الخميس 28 الجاري للمرة الرابعة على التوالي بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

وذكرت د.المطيري في تصريح صحافي ان اليوم التوعوي يشمل محاضرات تغطى عدة جوانب من أمراض القلب منها شرح للعوامل المؤدية الى تصلب شرايين القلب وكيفية تجنبها والإنعاش القلبي الرئوي والتعريف ببرنامج تأهيل القلب والرئة وعيوب القلب الخلقية عند الأطفال، منوهة بوجود نخبة من الأطباء لإلقاء محاضرات في هذا اليوم، وهم د.بدر المهدى استشاري أمراض القلب والقسطرة ود.رائد سيد هاشم رئيس برنامج انعاش القلب لجمعية القلب الأميركية، فضلا عن د.ثريا الكندري رئيس قسم طلبات العمل، ورئيس برنامج تأهيل القلب والرئة د.جعفر يعقوب حسين اختصاصي قلب الأطفال وقسطرة عيوب القلب الخلقية.

وبينت ان هناك معرضا صحيا سيقام على هامش الفعالية، وستشارك فيه عدة ادارات من وزارة الصحة منها ادارة الطوارئ الطبية، وخدمات طب الأسنان، والتغذية والإطعام، والعلاج الطبيعي، وتفتيش الادوية، وعيادة «لا للتدخين» بمنطقة العاصمة الصحية، بالإضافة الى صندوق اعانة المرضى ورابطة السكر الكويتية وعدة شركات طبية معنية بأمراض القلب، كما يشمل المعرض تقديم فحوص للضغط والسكر ومعدل كتلة الجسم وتمرينا على الإنعاش القلبي وتوزيع مطبوعات تثقيفية عن أمراض القلب وهدايا للحاضرين.

ولفتت الى أن المكتب ينظم بالتوازي مع هذه الفعاليات حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب والموقع الالكتروني للمكتب تضم أفلاما توعوية ولقاءات مع نخبة من استشاريي أمراض القلب، بالإضافة الى بوستات توعوية تهدف الى تشجيع المجتمع على اتباع السلوكيات الصحية وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بأمراض القلب.

وعن امراض القلب قالت د.المطيري: ان أمراض القلب والأوعية الدموية تلقى اهتماما متزايدا من جميع دول العالم لأنها تعد السبب الأول للوفيات على مستوى العالم، حيث تشكل ثلث حالات الوفاة العالمية، وتقدر منظمات الصحة العالمية أن الوفيات الناتجة عن أمراض القلب تصل الى 17.5 مليون حالة سنويا ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد حتى يصل الى 23 مليون حالة وفاة عام 2030 ويرجع ذلك في المقام الأول الى عدة عوامل سلوكية منها انتشار السمنة والخمول البدني وتناول الأطعمة السريعة والمعلبة والمصنعة والتي تحتوى معظمها على نسب عالية من الأملاح والدهون والسكريات.

وأشارت د.المطيرى الى أن الوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض القلب والسكرى والسرطانات تعد من الأولويات ضمن الخطة الاستراتيجية للمكتب الإعلامي الذي يعمل على نشر الثقافة الصحية ضمن جميع فئات المجتمع مستخدما التواصل المباشر مع الجمهور في المعارض والمحاضرات وباستخدام وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة التي تلقى قبولا واسعا ضمن فئة الشباب.