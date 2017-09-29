حنان عبد المعبود

اجتمع وزير الصحة د. جمال الحربي بممثلي اتحاد العاملين في القطاع الخاص وذلك في إطار تعزيز الشراكة معه لتحقيق أهداف خطة التنمية وتشجيع استيعاب عدد أكبر من العمالة الوطنية في الشركات التي تتقدم للعقود التي تبرمها وزارة الصحة.

حيث تشجع الوزارة وتعطى الأولوية والأفضلية للشركات المعنية بالعقود الخاصة بوزارة الصحة الملتزمة بتوظيف ٢٥% من موظفيها من العمالة الكويتية.

وخلال الاجتماع قدم اتحاد العاملين في القطاع الخاص والذي مثله جمال الفضلي - أمين السر، وبحضور مستشــــار الاتحاد سالم العجمي تصورا للائحة التنفيذية المقترحـــة، لتطبيقهـــا قــبل توقيــع العقـــود الخاصــة.