الحفاظ على بيئة صحية سليمة وتحقيق التمويل المستدام يساعد في مواجهة التحديات

حذّر المقدم طبيب بالجيش الكويتي عبدالله مشعل مبارك الصباح من ازدياد نسبة الأمراض المزمنة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا إياها من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الصحي الخليجي في ضوء الإنفاق الحكومي الكبير وانخفاض أسعار البترول.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ «كونا» أمس الخميس عقب إلقائه محاضرة حول «تحديات قطاع الصحة في الكويت ودول الخليج» أمام منتدى «الاقتصاد الداوئي الخليجي» الذي عقد بإمارة دبي بمشاركة أطباء وخبراء من دول خليجية وأجنبية وجرى خلاله استعراض واقع الخدمات الصحية وتحدياتها في المنطقة.

وقال المقدم طبيب بالجيش الكويتي ان ازدياد التحديات تتطلب ضرورة الحفاظ على بيئة صحية سليمة وتحقيق التمويل المستدام لقطاع الرعاية الصحية، موضحا انه تطرق خلال محاضرته الى أبرز التغيرات الصحية في الكويت ودول الخليج والتي تتمثل في ارتفاع أمراض السمنة والسكري والقلب والشرايين.

وأضاف انه طرح خلال محاضرته دراسة اقتصادية عن الكفاءة التقنية للمستشفيات العامة في الكويت الى جانب بعض العوامل المؤثرة على جودة الخدمات المقدمة سواء بالسلب او الإيجاب.

وذكر انه سلط الضوء على بعض القضايا الصحية المهمة مثل آلية ترتيب الأولويات الصحية وتقسيم الموارد وسياسة العلاج في الخارج ونظام التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) وتأثير كل منها على مستوى نظام الرعاية الصحية في الكويت.

وقال ان الدراسات التي طرحها خلال المحاضرة تعد الاولى من نوعها في منطقة الخليج وتكمن أهميتها في تزامنها مع خطة الإصلاح المالي الحكومي في الكويت بهدف معالجة التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية.