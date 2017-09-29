حنان عبدالمعبود

احتفل مستشفى الأمراض الصدرية باليوم العالمي للقلب بمشاركة من عدد من الأقسام بالمستشفى وحضور مميز من المرضى وذويهم.

وصرحت مدير مستشفى الصدري د.ريم العسعوسي بأن الاحتفال باليوم العالمي وبأي فعالية تهدف لنشر التوعية والتثقيف بمخاطر أمراض القلب، وهي أحد الأهداف الإستراتيجية للمستشفى، فالتوعية والتثقيف للوقاية من الأمراض لا يقلان أهمية عن الجانب العلاجي الذي يقدمه مستشفى الصدري والذي يتميز عن باقي المستشفيات بوجود الكفاءات الوطنية من أطباء وجراحين بنسبة عالية تفوق أي مستشفى أو مركز قلب آخر.

وأشارت الى ان مستشفى الصدري اختار برنامج إعادة تأهيل القلب هذا العام لنشر التوعية بأهمية هذا البرنامج لمريض القلب للحفاظ ورفع كفاءة عضلة القلب. وفي هذا الاطار، أقام المستشفى الصدري محاضرة عن برنامج إعادة تأهيل القلب علما بأن مركز هشام الصقر يحتوي على ناد صحي مجهز بكامل الاجهزة والمعدات يستقبل مرضى القلب لممارسة الرياضة تحت إشراف طبي شامل.

وأوضحت أن مستشفى الصدري يتميز بالدور الريادي في إدخال أحدث التقنيات العالمية في مجال قسطرة القلب وعمليات القلب المفتوح، وأحد الأمثلة على هذه التقنيات التي قام د.ابراهيم الرشدان بالبدء بإجرائها وتدريب الأطباء عليها القسطرة للشريان الجذعي وتغيير الصمام الأورطي من خلال القسطرة بدلا من إجراء عملية قلب مفتوح دون الحاجة لفتح القلب وتعرض المريض للبنج. وذكرت العسعوسي أن جراحي القلب بالمستشفى من الكويتيين أكثر من 90% فهناك 7 جراحين قلب كويتيين من أصل 8 جراحين في قسم جراحة القلب يقومون يوميا بإجراء ما يقارب 3 عمليات قلب، وقريبا ستضاف غرفة عمليات جديدة في الفترة القريبة.