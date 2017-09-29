حنان عبد المعبود

أقامت وحدة العناية المركزة والقلب في قسم العلاج الطبيعي بمستشفى العدان احتفالا باليوم العالمي للقلب في مركز سلمان الدبوس للقلب، وذلك بالتعاون مع التخصصات الطبية المختلفة المتخصصة في إعادة التأهيل القلبي.

وأقيم على هامش الاحتفال معرض صحي افتتحه نائب مدير مستشفى العدان د. بشار الحشاش، ومدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي د. عبدالله زمان ورئيس قسم العلاج الطبيعي د. منى الظفيري.

وشارك بالمعرض فريق من أطباء القلب واختصاصيي العلاج الطبيعي، وكذلك الممرضون واخصائيو التغذية والصيادلة وعدد من المختصين في عيادة الإقلاع عن التدخين.

كما أقيمت عدة فحوصات لاختبار عوامل خطر التعرض لأمراض القلب واختبار اللياقة القلبية ووصف التمارين المناسبة للعامة. كما تفاعل عدد كبير من المراجعين والطاقم الطبي مع هذا النشاط المميز.

وتم عرض فيديو توضيحي لدور عيادة تأهيل القلب وتوزيع المنشورات التوعوية الخاصة والأدوات الطبية على الجمهور.

من جانبها، قالت منسق عام الاحتفال اختصاصي العلاج الطبيعي آلاء السعيد انه تزامنا مع يوم القلب العالمي نظم فريق تأهيل القلب في مركز سلمان الدبوس بمستشفى العدان هذه الفعالية لنشر الوعي والتثقيف الصحي نظرا لأهمية تأهيل القلب والتعرف على الأسباب والمخاطر لأمراض القلب وطرق الوقاية منها. وشددت على ضرورة ممارسة الرياضة المناسبة لمريض القلب بشكل خاص وبقية الأفراد بشكل عام.