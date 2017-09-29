حنان عبد المعبود

اكدت رئيس المكتب الاعلامي بوزارة الصحة د.غالية المطيري ان أمراض القلب و الأوعية الدموية تلقى اهتماما متزايدا من جميع دول العالم لأنها تعد السبب الاول للوفيات على مستوى العالم حيث تشكل ثلث حالات الوفاة العالمية، و تقدر منظمات الصحة العالمية أن الوفيات الناتجة عن أمراض القلب تصل الى 17.5 مليون حالة سنويا و من المتوقع أن يزداد هذا العدد حتى يصل الى 23 مليون حالة وفاة عام 2030 و يرجع ذلك فى المقام الأول الى عدة عوامل سلوكية منها انتشار السمنة و الخمول البدنى و تناول الاطعمة السريعة و المعلبة و المصنعة و التى تحتوى معظمها على نسب عالية من الاملاح و الدهون و السكريات.

جاء هذا خلال اليوم التوعوي الذي نظمه المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة النسائية لرئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم بديوانية الغانم اليوم للسنة الرابعة على التوالي بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

وشمل محاضرات حول أمراض القلب منها شرح للعوامل المؤدية الى تصلب شرايين القلب و كيفية تجنبها و الانعاش القلبي الرئوي و التعريف ببرنامج تأهيل القلب و الرئة و عيوب القلب الخلقية،بالاضافة الى معرض صحي شارك فيه عدة ادارات من وزارة الصحة منها ادارة الطوارىء الطبية، و خدمات طب الاسنان، و التغذية و الاطعام، و العلاج الطبيعى ، و تفتيش الادوية ، و عيادة " لا للتدخين " بمنطقة العاصمة الصحية ، بالاضافة الى صندوق اعانة المرضى و رابطة السكر الكويتية و عدة شركات طبية معنية بأمراض القلب كما شمل المعرض تقديم فحوص للضغط و السكر و معدل كتلة الجسم و تمرينا على الانعاش القلبى و توزيع مطبوعات تثقيفية عن أمراض القلب و هدايا للحاضرين.