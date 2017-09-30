عبدالكريم العبدالله

أوقفت وزارة الصحة تغيير أوقات وفترات تخفيض ساعات العمل للموظفين العاملين لديها بجميع المرافق والقطاعات الصحية، وذلك لمصلحة العمل وضمان استقرار سير العمل وتقديم الخدمة للمرضى والمراجعين بجميع مرافقها الصحية.

جاء هذا بعدما لوحظ كثرة قيام الموظفين المتمتعين بتخفيض ساعات العمل، سواء للإعاقة أو لرعاية المعاق أو للحمل أو للرضاعة بتغيير فترات التخفيض المقررة لهم أثناء سريان مدة القرار المنظم لذلك سواء من بداية الدوام الرسمي أو قبل نهايته، ما تسبب في ربكة وعرقلة في العديد من المرافق الصحية، خاصة المستشفيات والمراكز الصحية نتيجة عدم وجود الموظفين في أماكنهم لخدمة المراجعين.