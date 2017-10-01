حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أن مبلغ الضمان الصحي الذي يدفعه الوافد وقت عمل إجراءات الإقامة او التجديد للإقامة في البلاد لن يتغير مع اعتماد وتطبيق اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات الصحية بوزارة الصحة، وان زيادة أسعار الخدمات الصحية الجديدة تأتي بهدف مواكبة ارتفاع أسعار الأجهزة الطبية والكادر الطبي والمنشآت الطبية.

جاء ذلك ضمن تصريح لوزير الصحة د.جمال الحربي عقب لقائه المفتوح مع المرضى والمراجعين بمكتبه لاستقبال ملاحظاتهم وشكاواهم، وأضاف ان الرسوم التي يدفعها الوافد كضمان صحي مستمرة، مؤكدا على ان مبلغ الخدمات الصحية المقدمة للوافد ثابت منذ عام 1993 وهو ما يقارب 24 عاما لم يشهد أي زيادة، وباتت الخدمات الصحية تكلف الدولة مبالغ كبيرة ولهذا تمت زيادة الرسوم لإعادة جزء بسيط للميزانية التي تتكلف بها الدولة.

وفيما يخص لقاء الوزير مع المرضى، قال: «قابلت تقريبا 50 مريضا وكانت اكثر ملاحظاتهم حول استحقاق العلاج بالخارج للحالات التي تم رفضها ولهذا طلبت اعادة اللجنة لهم وأخذ الرأي الآخر».

وأضاف: «كذلك كانت هناك ملاحظات حول الجانب الإداري في التنقلات وغيرها والغالبية في هذه الاشكاليات قمنا بحلها، والبعض الآخر خصصنا فريقا من الوزارة لمتابعة إنجاز معاملاتهم، وسأستمر في هذا اللقاء وحتى في فترة تواجدي خارج البلاد، سأنيب عني وكيل الوزارة د. محمد الخشتي».

وكشف الوزير عن تواجد اداريين خلال اللقاء مع المرضى والمراجعين لتسهيل الأمور في حل الإشكاليات التي يعرضها المراجعون، لافتا إلى انه قابل كل الذين حضروا خلال الوقت المحدد.

وأشار الوزير إلى انه اصدر قرارا بتحديد يوم الاثنين من كل اسبوع للقاء مديري المناطق الصحية مع المواطنين والمراجعين لتسهيل وتذليل أمورهم او التوضيح لهم، بناء على ملاحظاتهم وشكاواهم، مبينا أنه لاحظ ان العديد من شكاوى ومتطلبات المراجعين كان من الممكن حسمها باكرا على مستوى المنطقة الصحية او المراكز العلاجية بمزيد من تفعيل التواصل الإيجابي بين المراجع والمسؤول.

الحربي: استثناء الحالات الخطرة من الرسوم الصحية



حنان عبدالمعبود

كشف وزير الصحة د.جمال الحربي أنه ستكون هناك استثناءات من الرسوم الصحية للحالات الطارئة التي ترد إلى المستشفيات، مبينا انه من جانب الوازع الإنساني فإنه أعطى تعليمات إلى رؤساء الأقسام المختصة ومديري المستشفيات للتعامل بشكل مباشر وعاجل مع الحالات الطارئة الناتجة عن الحوادث وغيرها باستثنائها من الرسوم الصحية.

جاء هذا التصريح للوزير خلال افتتاحه أنشطة المؤتمر الأول لجمعية الجراحين الكويتية بالتعاون مع كلية الجراحين الأميركية بحضور محلي وعالمي حاشد.

الوزارة أكدت استعدادها لبدء تنفيذ القرار اليوم الأحد في جميع مستشفيات ومستوصفات «الكويت»

«الصحة»: تطبيق الزيادة من خلال «الطوابع الإلكترونية» و«الكي نت»

الشطي: القرار تم تعميمه قبل 3 أشهر ليكون الجميع على بيّنة

المطيري: «الجهراء» وضع الخطط المنظمة لتطبيق قرار زيادة الرسوم على الوافدين

جمعة: لا يوجد أي حالات طلبت تقديم مواعيدها قبل زيادة الرسوم في «مبارك الكبير»

العلندا: وضع آلية جديدة تضمن تطبيق القرار الوزاري بصورة مبسطة في «الأميري»

الراشد: وزعنا قوائم الأسعار في جميع أركان «الأميري»

الحشاش: أبلغنا جميع موظفي «العدان» بالالتزام بقرار زيادة الرسوم





عبدالكريم العبدالله



فيما يدخل قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين حيز التنفيذ اليوم الأحد بجميع المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية أولية، أكدت وزارة الصحة استعدادها الكامل وتجهيزها لتطبيق القرار وانه قد تمت مناقشة القرار وكيفية تطبيقه بين إدارات المستشفيات والأقسام المعنية لتلافي اي ملاحظات، كما تمت برمجة الزيادات في نظام المستشفيات والمراكز الصحية وبشكل متكامل من خلال الربط الآلي بين الاقسام.

وسيكون استيفاء الرسوم عن طريق الطوابع الالكترونية والكي نت، كما انه لن تكون هناك اي استثناءات سوى للحالات المحددة في القرار.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا وأخبارا ومقاطع فيديو عن وجود ازدحام وإقبال شديد على المستوصفات والمستشفيات خلال اليومين الأخيرين من شهر سبتمبر قبل دخول قرار الزيادة حيز التنفيذ، لمراجعة الأطباء وإجراء الفحوصات وفق الرسوم السابقة.

«الكي نت»

وفي البداية، أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الصحة محمد العازمي على بدء تطبيق الرسوم الجديدة على الوافدين اليوم الأحد، وذلك من خلال الطوابع الالكترونية وأجهزة الكي نت الموجودة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وبين انه تم تركيب أكثر من 200 مكينة طوابع إلكترونية موجودة في المستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن وجود أجهزة الكي نت حاليا بحدود ٣٠ جهازا، موضحا انه اعتبارا من اليوم الأحد سيتم تركيب 50 جهاز كي نت آخر في جميع المراكز التي توجد بها رسوم عيادات تخصصية وأشعة ومختبرات.

تعميم

وذكر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وزارة الصحة قامت بالتعميم على جميع المناطق الصحية بالالتزام بالاسعار الجديدة للرسوم، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع شركة الكي نت بتواجد مندوبيها في جميع المستشفيات والمراكز التخصصية لحل مشكلة اي أعطال بأجهزتها، وتسهيل دفع تلك الرسوم إلكترونيا.

وبين العازمي انه تم التنسيق خلال الأسابيع الماضية بين وزارة المالية وإدارة نظم المعلومات والشؤون المالية بوزارة الصحة وشركة الـ «كي نت»، حيث تم تجريب النظام الآلي الذي تم تركيبه عن طريق إدارة نظم المعلومات وبالإشراف المباشر من وكيل المالية ومدير إدارة نظم المعلومات، لافتا الى ان الوزارة تعمل على مدار الساعة لتخطي أي عوائق او سلبيات تواجه التطبيق وبمتابعة مستمرة من وزير الصحة د.جمال الحربي.

من جهته، أكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.أحمد الشطي عدم وجود أي استثناءات في قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين (بخلاف ما أعلن عنه الوزير د. جمال الحربي للحالات العاجلة والخطرة)، مشيرا الى انه تم الإعلان عن القرار قبل التطبيق بـ 3 أشهر، وذلك ليكون المراجعون من الوافدين على بينة بتاريخ ولائحة القرار.

وبين د.الشطي انه تم تعميم القرار الرسمي الخاص بزيادة رسوم الخدمات الصحية للوافدين على جميع المرافق الصحية من مراكز صحية ومستشفيات لإدخاله حيز التنفيذ اليوم الاول من اكتوبر.

الجهراء

من جانبه، أكد مدير مستشفى الجهراء د.علي المطيري على تطبيق المستشفى لقرار وزير الصحة د.جمال الحربي بشأن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ابتداء من اليوم الاول من اكتوبر.

وقال د.المطيري: تمت مخاطبة جميع الأقسام الطبية والادارية والمالية بمستشفى الجهراء، وإخطارها بقرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.

وأشار الى استعداد مستشفى الجهراء بالكامل لتطبيق القرار، لافتا الى عدم وجود اي ازدحام غير معتاد خلال الأيام الماضية في المستشفى، وأن العاملين بالمستشفى يبذلون كل الجهود لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.ولفت الى ان مستشفى الجهراء وضع الخطط المنظمة لتطبيق قرار زيادة الرسوم على الوافدين، متوقعا عدم حدوث اي مشاكل في التطبيق، موضحا في الوقت ذاته ان نسبة الكويتيين المراجعين لمستشفى الجهراء أكثر من الوافدين.

مبارك الكبير

بدورها، قالت مديرة مستشفى مبارك الكبير د.نادية جمعة انه تم تبليغ جميع العاملين بالمستشفى بقرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، موضحة انه تمت مناقشته مع اعضاء مجلس الادارة، كما تم عقد اجتماع آخر مع مراقب المنطقة ورئيس الشؤون المالية في المنطقة ومسؤولة الصندوق ورؤساء أقسام المختبر والأشعة والصيدلية والطب النوري لمناقشة القرار لوضع آلية تطبيقه بالمستشفى، وبينت انه خلال الاجتماعات السابقة تمت مناقشة القرار والاستفسارات بخصوصه، والتأكد من إضافة الأسعار الى النظام الآلي، علاوة على التأكد من ان أجهزة الطوابع بالمستشفى لديها فئات العشر والعشرين دينارا، ومن ثم تم توزيع قوائم بلوائح الأسعار في جميع الاقسام.

وعن الازدحام، توقعت د.جمعة انه كان نتيجة عطلة رأس السنة الهجرية ما أدى الى ترحيل المواعيد الى الخميس الماضي، مبينة أنه لا يوجد اي حالات طلبت تقديم مواعيدها قبل زيادة الرسوم. وأكدت استعداد المستشفى لتطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين اليوم الاحد، وسنقوم بمتابعة الإحصائيات لنرى فيما كان للقرار دور في تقليل الحالات من عدمه، كما سنقوم بالتواصل مع الوزارة لإبلاغهم بالإحصائيات وآثار القرار بعد تطبيقه.

الأميري

أكد مدير مستشفى الأميري د.علي العلندا على تطبيق مستشفى الاميري لقرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، مشيرا الى ان مجلس أقسام المستشفى ناقش واطلع على جميع بنود القرار الوزاري ومناقشته مع جميع الاقسام المعنية، وتم تنسيق العمل بصورة تكفل تنظم استقبال المراجعين وتقديم الخدمة الصحية لهم.وأشار د.العلندا الى انه تم وضع آلية جديدة تضمن تطبيق القرار الوزاري بصورة مبسطة تهدف الى تقديم الخدمات الصحية اللازمة دون تأخير، لافتا في الوقت ذاته ان تفعيل مثل هذا القرار يحتاج الى توفير بعض التجهيزات اللازمة لتطبيقه وتأهيل العاملين في الاقسام المختلفة للتعامل مع الآلية الجديدة ووجود بعض الاستفسارات لعدد من الحالات التي قد تواجه العاملين في المستشفى وهو ما استدعى عمل كتاب يشمل كل ما سبق لرفعه للمعنيين، مع الالتزام بتطبيق القرار من تاريخه.

وأفاد بأنه لم يكن هناك اي زيادة ملحوظة بين المراجعين الوافدين لطلب تقديم مواعيد العمليات او تقديم مواعيد العيادات الخارجية قبل زيادة الرسوم.

من ناحيته، أعلن نائب مدير مستشفى الاميري د.أنور الراشد عن توزيع قوائم أسعار قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين بالتنسيق مع قسم العلاقات العامة والمحاسبة بجميع أركان وأقسام المستشفى ليكون المراجع على بينه بالأسعار عند زيارته لأي قسم بالمستشفى، مؤكدا الاستعداد الكامل لتطبيق القرار اليوم الاحد.

وأشار د.الراشد الى ان غالبية المراجعين لمستشفى الاميري كونه يقع بمحافظة العاصمة هم من الكويتيين، لافتا الى عدم وجود ازدحام خلال الأيام الماضية تزامنا مع تطبيق قرار الرسوم الجديد، مشددا على انه ستتم متابعة تطبيق القرار بحذافيره، داعيا الى التعاون لتقديم أفضل خدمة صحية.

العدان

أفاد نائب مدير مستشفى العدان د.بشار الحشاش بأنه تم تبليغ جميع العاملين في المستشفى عن زيادة الرسوم وموعد التطبيق، وطلبنا منهم الالتزام بتطبيق القرار بالموعد المحدد، بالإضافة إلى طباعة جميع الأسعار الجديدة وتوزيعها على الأقسام ليتم تحصيلها في قسم المحاسبة، فضلا عن انه تم نقل قسم المحاسبة إلى مبنى تحصيل الخدمات لكي تتم المتابعة المباشرة لجميع الرسوم.

وأوضح انه تم وضع الأسعار الجديدة عند دخول المرضى بمختلف الأقسام، لكي يتم تعريفهم بهذه الأسعار قبل الدخول، والحرص على إبلاغهم قبل إجراء أي فحص، مؤكدا عدم وجود أي ازدحام في الأيام الماضية قبل تطبيق القرار، حيث تم الإبلاغ عن هذا القرار من فترة طويلة والجميع على أتم الاستعداد.

الفروانية

من جانبه، كشف نائب مدير مستشفى الفروانية د.محمد الرشيدي عن ادخال قائمة الاسعار الجديدة الخاصة بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين بنظام الحاسب الآلي (اشعة - مختبر - طب نووي)، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد المستشفى لتطبيق القرار اليوم الاحد.

وذكر د.الرشيدي ان ادارة مستشفى الفروانية قامت بمخاطبة الجهات المختصة داخل المستشفى من إداريين وفنيين، بالاضافة الى عقد اجتماعات لمناقشة كيفية وآلية التطبيق، كما تم رفع مذكرة لوزارة الصحة بشأن الاحتياجات من اجهزة وطوابع وقارئ الباركود وتدريب العاملين.

وأفاد بأن قائمة الاسعار الجديدة ستوضع في قسم الاستقبال بالمستشفى، معلنا عن تدشين خدمة ارشادية للرد على استفسارات المراجعين من الوافدين من قبل الاقسام الادارية والفنية، منوها بعدم وجود اي زيادة ملحوظة بأعداد مراجعي قسم الحوادث خلال الأيام القليلة السابقة لتطبيق القرار، لافتا الى انه ستتم مراجعة الاحصائيات خلال فترة ما قبل وما بعد تطبيق الرسوم.

ابن سينا

أما نائب مدير مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية د.مالك النبهان، فأيضا أكد استعداد المستشفى لتطبيق قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، مشيرا الى انه تم ابلاغ رؤساء الأقسام الطبية والفنية والمحاسبة بمستشفى ابن سينا بقرار زيادة الرسوم الصحية الذي اعتمده وزير الصحة د.جمال الحربي لتطبيقه بموعده في الاول من اكتوبر.

ولفت د.النبهان الى عدم وجود ازدحام خلال الأيام الماضية قبل تطبيق زيادة الرسوم، قائلا: إنما هناك بعض الحالات التي كانت تريد تقديم مواعيد عملياتها لتفادي زيادة الرسوم، وتم تقديم مواعيد الحالات المستعصية والتي تحتاج ذلك، مؤكدا ان المستشفى يعمل على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين والمقيمين.وأشار د.النبهان الى ان مستشفى ابن سينا سيقوم برصد اي ملاحظات ان وجدت في عملية تطبيق الرسوم الصحية على الوافدين لمعالجتها مستقبلا.

البنك الوطني

أما مدير مستشفى البنك الكويت الوطني التخصصي د.ميثم حسين فقال: نظرا لأن المستشفى متخصص في امراض الدم المزمنة والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية من الأطفال دون سن ١٦ عاما ونظرا لشمول فئة الأطفال دون سن ١٢ عاما المصابين بالأمراض السرطانية من الاستثناءات المتعلقة بالرسوم الخاصة بالخدمات الصحية، فإننا نطمئن المرضى وذويهم بأن علاج مرضى السرطان للأطفال دون سن ١٢ عاما لن يتأثر بالقرار المعني بالرسوم بالخدمات الصحية.وبين انه تمت مخاطبة الأقسام المعنية بإعداد قائمة المرضى الذين يتلقون العلاج من فئة ١٢ - ١٦ عاما في مختلف الوحدات.حيث تم الاجتماع بممثل جمعية إعانة المرضى لوضع آلية دعم المرضى وذويهم منذ إعلان صدور القرار وقبل تنفيذه بوقت كاف.

وأضاف: لم نلحظ زيادة في تردد المرضى في أقسام العيادات والحوادث بالمستشفى، حيث ان معظم المرضى يتلقون المتابعة الدورية المجدولة مسبقا، أما الحالات المترددة للحوادث فهي من مضاعفات المرض او العلاج للسرطان وهي من الحالات الطارئة.

واشار الى ان الفئات العمرية دون سن ١٢ عاما ممن تم تشخيصهم المبدئي في الكويت تم إعفاؤهم من الرسوم المتعلقة بالخدمات الصحية، مؤكدا على العمل حاليا مع اقسام المستشفى بالتواصل مع الوزارة لدراسة تبعات القرار على الخدمة المقدمة لفئة الأطفال دون سن ١٦ عاما المصابين بأمراض الدم المزمنة والامراض السرطانية، كما اننا نعمل مع شركائنا المجتمعيين لدعم المرضى وذويهم.

السرطان

أما مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د.خلود العلي، فأكدت أيضا على استعداد المركز لتطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية للوافدين بناء على تعاميم وزير الصحة د.جمال الحربي.

ولفتت الى انه تم الاجتماع مع جميع الاقسام في المركز لمناقشة آلية تطبيق القرار، مشيرة الى ان المناقشات شهدت بعض الآراء التي تفيد بصعوبة تطبيق القرار على مرضى السرطان محدودي الدخل الذين يستدعي علاجهم فترات طويلة تمتد من عام الى أكثر.وكشفت عن التنسيق مع الجهات الخيرية لمساعدة مرضى السرطان من ذوي الدخل المحدود في دفع الرسوم الصحية.

وأوضحت ان المركز قام بتوزيع لائحة الأسعار بجميع أنحاء مركز الكويت لمكافحة السرطان لتعريف المراجعين من الوافدين بلائحة الرسوم الجديدة، كما سيتم ادخال الأسعار في النظام الآلي لسهولة تطبيقه، لافتة الى انه بعد أسابيع من تطبيق القرار ستتم دراسة الملاحظات والمعوقات لوضع الحلول المناسبة لها.وعن الازدحام، قالت د.العلي: واجهنا ازدحاما خلال الأيام الماضية بوجود العديد من المرضى يحاولون تقديم مواعيد عملياتهم ومراجعاته قبل تطبيق القرار لتفادي دفع الرسوم الجديدة، مشددة على اهتمام وحرص المركز وجهوزيته على تطبيق القرار اليوم الاحد.

الشرائح المستثناة من قرار زيادة الرسوم

«الأطفال أقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان‬ - إعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية‬ - إعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي‬ - ‫إعفاء نزلاء دور الإيواء‬ - إعفاء نزلاء دور الرعاية الاجتماعية‬ - ‫إعفاء مواطني دول مجلس التعاون‬ - ‫إعفاء غير محددي الجنسية‬ - إعفاء أعضاء الوفود الرسمية‬ - إعفاء ركاب الترانزيت - نزلاء السجون الأجانب‬ - طلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية‬ - المكفوفون من أجور الإقامة بالغرف الخاصة بمستشفيات الوزارة‬ - جميع العاملين بوزارة الصحة وأزواجهم وأبنائهم من رسوم الأشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة‬».

تركيب 50 جهاز كي نت جديداً في المستشفيات اعتباراً من اليوم

حنان عبدالمعبود

مواكبة لبدء تطبيق الرسوم الجديدة على الوافدين اليوم الأحد، اعلن مصدر صحي مطلع ان الرسوم الجديدة سيتم تحصيلها من خلال الطوابع الإلكترونية وأجهزة الكي نت الموجودة بالمستشفيات والمراكز الصحية، لافتا الى ان وزارة الصحة قامت بالتعميم على جميع المناطق الصحية بالالتزام بالأسعار الجديدة للرسوم وتم الاتفاق مع شركة الكي نت بتواجد مندوبيها في جميع المستشفيات والمراكز التخصصية لحل مشكلة اي اعطال بأجهزتها وتسهيل دفع تلك الرسوم الكترونيا.

ولفت المصدر الى انه تم التنسيق في الاسابيع الماضية بين وزارة المالية وادارة نظم المعلومات والشؤون المالية وشركة ال كي نت، مشيرا الى ان آخر اجتماع كان امس السبت وتم تجريب النظام الآلي الذي تم تركيبه عن طريق ادارة نظم المعلومات وبالإشراف المباشر من وكيل المالية ومدير ادارة نظم المعلومات، والوزارة تعمل على مدار الساعة لتخطي اي عوائق او سلبيات تواجه التطبيق وبمتابعة مستمرة من وزير الصحة.

وأكد ان جميع مراكز ومستشفيات الوزارة فيها مكائن طوابع وكثير من المستشفيات التي بها أقسام محاسبة بها أجهزة كي نت تم تركيب 28 جهازا فيها، وجار استكمال الباقي، بينما مكائن الطوابع مركبة في جميع المستشفيات والمراكز والمستوصفات وهي اكثر من ٢٠٠ مكينة طوابع إلكترونية موجوده في المستشفيات والمراكز الصحية.

واشار المصدر الى ان اجهزة الكي نت الموجودة حاليا بحدود ٣٠ جهازا واعتبارا من الغد سيتم تركيب ٥٠ جهاز كي نت آخر في جميع المراكز التي توجد بها رسوم عيادات تخصصية وأشعة ومختبرات.

بدوره، اكد مدير مستشفى الصباح د.عبدالرحمن العنزي استعداد المستشفى بالكامل لتطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، مشيرا في الوقت ذاته الى تعميم الزيادة لجميع الاقسام، ومن ضمنها قسم المحاسبة لتطبيقها اليوم الاحد.

وبين د.العنزي انه تم عقد عدة اجتماعات مع الاقسام المعنية بالمستشفى لوضع الخطة الاساسية التي سيتم تنفيذ القرار من خلالها، مشيدا بجهود جميع العاملين بالمستشفى الذين أكدوا على استعدادهم الكامل للعمل بالقرار.

وأشار الى انه لم ترد اي زيادة ملحوظة في اعداد المراجعين للمستشفى قبل تطبيق قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، كما انه لم ترد اي حالات تريد تقديم مواعيدها قبل تطبيق القرار، مؤكدا على مواصلة مستشفى الصباح في تقديم افضل خدمة صحية لكل مريض.