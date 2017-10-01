حنان عبدالمعبود

صرح وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. وليد الفلاح ان وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الاعلام ستبدأ اعتبارا من الاول من اكتوبر بث برنامج تلفزيوني بالقناة الاولى في تلفزيون الكويت تحت عنوان: «كبارنا في عيوننا» وذلك على مدى 13 حلقة تستغرق كل منها 20 دقيقة.

واضاف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية أن ادارة الخدمات الصحية لكبار السن بالوزارة قد اختارت اليوم العالمي للمسنين الموافق الاول من اكتوبر لتدشين البرنامج ويتم من خلال حلقات البرنامج القاء الضوء على العديد من المعلومات للتوعية بالجوانب المختلفة لصحة ورعاية كبار السن، وتشتمل كل حلقة على اربع فقرات حيث تتضمن الفقرة الاولى لقاء مع احد الاطباء المتخصصين للتوعية بأحد جوانب الرعاية الصحية لكبار السن، وتتضمن الفقرة الثانية بث فلاش توعوي، اما الفقرة الثالثة فستكون بمشاركة الفنان جاسم النبهان حيث سيلقي الضوء على دور كبار السن في مسيرة التنمية بالكويت.

وتتضمن الفقرة الرابعة من كل حلقة لقاءات ومسابقات للمواطنين من كبار السن في احد المجمعات والأسواق التجارية وتقديم هدايا لهم مقدمة من وزارة الصحة.

وبدورها اوضحت مدير ادارة الخدمات الصحية لكبار السن د. ابتسام الهويدي ان الموضوعات التي سيتم عرضها بالبرنامج تتناول التغذية الصحية الملائمة لكبار السن والخرف وتراجع الذكرة عند كبار السن بالإضافة الى التوعية بالتغييرات التي تحدث مع التقدم في العمر وتؤثر على صحة كبار السن والاداء الوظيفي اليومي فضلا عن القاء الضوء على مشكلة حوادث السقوط عند كبار السن وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والاعباء المترتبة على حدوثها وطرق الوقاية منها.

واضافت مدير ادارة الخدمات الصحية لكبار السن ان حلقات البرنامج التلفزيوني تتناول صحة الفم والاسنان لكبار السن ووقاية كبار السن من مخاطر العدوى بالإضافة الى الخدمات الصحية وخدمات الطوارئ لكبار السن والنشاط البدني وأهمية مزاولة الرياضة والنشاط الحركي من جانب كبار السن، فضلا عن تخصيص احدى حلقات البرنامج لإلقاء الضوء على امراض القلب والجهاز الدوري وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها وطرق وقاية كبار السن من امراض القلب ورعايتهم وحمايتهم من المضاعفات والاعباء المترتبة عليها، كما تتناول احدى حلقات البرنامج الامراض الجلدية عند كبار السن والعناية الجلدية وبالبشرة لكبار السن.