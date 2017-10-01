أعلنت وزارة الصحة امس عن إصدارها 1821 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد خلال ثمانية اشهر بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة سلمان الهيفي لـ «كونا» ان «الصحة» أصدرت 1736 شهادة ميلاد لمقيمين بصورة غير قانونية فضلا عن 85 شهادة وفاة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية اغسطس 2017.

وأضاف الهيفي ان إجراءات استخراج شهادات الميلاد تأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد التزام الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع عبارة (غير كويتي) في حقل الجنسية في الشهادات التي تصدرها بعد التيقن من وضع صاحب العلاقة عن طريق مراسلة الجهاز المركزي.

وذكر ان استخراج شهادات الميلاد يتطلب إحضار بلاغ الولادة للطفل من المستشفى وعقد الزواج والبطاقة الأمنية للأب والأم تتم بعدها مخاطبة الجهاز المركزي للاستدلال والاستفسار عن جنسية الوالدين.

وأفاد الهيفي بأنه عقب ورود رد الجهاز يتم الاتصال بصاحب العلاقة للحضور وتسجيل اسم المولود واستكمال اجراءات استخراج الشهادة على ان ترسل طلبات صرف الشهادة إلى الطباعة وتحديد موعد آخر لتسلمها.

وأشاد بالتعاون المستمر بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الصحة والجهود المبذولة لتسهيل استخراج تلك الوثائق للمقيمين بصورة غير قانونية.