المستشفيات والمراكز شهدت عزوفاً من «الوافدين» بعد تطبيق القرار

حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله

في أول يوم لتطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ظهرت المستشفيات كأنها خاوية على «عروشها» نتيجة عزوف «الوافدين» عن المراجعة بعد زيادة الرسوم.

«الأنباء» جالت في أول يوم لتطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين بعدد من المستشفيات لرصد الحدث، ووجدت أن الكراسي «تصفر» من الوافدين، فضلا عن أنها رصدت حالات تذمر من بعضهم راجعوا عياداتهم، لكنهم لم يدخلوها بسبب زيادة الرسوم.

الأطبـــاء والموظـفــون في المستشفيات أكدوا لـ«الأنباء» مراجعة أعداد قليلة من المراجعين الوافدين للمستشفيات نتيجة صدور قرار وزير الصحة د.جمال الحربي بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين.

وقالوا: ان نسبة المراجعين من الوافدين قاربت ١٠%‏

فقط في أول يوم تطبيق القرار، على عكس قبل تطبيقه خلال الأيام الماضية.

محاسن القرار

بعض الأطباء والموظفين أشاروا الى ان هناك محاسن للقرار الوزاري الذي اصدره الوزير الحربي، من بينها أنه قلل عدد المراجعين مما أعطى مساحة للكويتيين لتلقي الخدمة.

أضرار

وهناك أطباء وموظفون طلبوا من وزير الصحة إعادة النظر في قرار تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين لما له من أضرار على اصحاب الدخل المحدود، مؤكدين أن الأسعار الجديدة تفوق طاقاتهم.

وقد أكد أغلب المراجعين من الوافدين أن الزيادة الجديدة ظلمت الكثير من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية شديدة، وان الكثيرين سيفكرون كثيرا حتى قبل مراجعة المركز الصحي لأن المعروف أن الأطباء الموجودين هناك هم أطباء عامون وغير متخصصين ولن يفيدوهم حتى بتحديد المرض والتحويل إلى العيادات التخصصية لأنهم لا يملكون مبالغ كبيرة لمراجعة العيادات.