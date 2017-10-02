عبدالكريم العبدالله

افتتح مركز عبدالله العبدالهادي الصحي العيادة المثالية لطب العائلة بحضور مدير منطقة العاصمة د.فاطمة العسومي ورئيسة الرعاية الأولية د.أماني الصقعبي ومختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري.

وقالت استشاري طب العائلة ورئيس مركز عبدالله العبدالهادي الصحي د.هدى الدويسان، إن عيادة طبيب العائلة المثالية وعد وفينا به، وحلم حققناه، وواقع بنيناه، مسلحين بالرؤية الواضحة والخطط المحكمة والتنفيذ الدقيق، والذي تواصل من دون انقطاع منذ الأخذ بأنظمة الجودة والاعتراف للمراكز الصحية الأولية.

وذكرت في كلمة لها على هامش الافتتاح أن العيادة المثالية لطب العائلة تعد نموذجا مصغرا لخدمات متميزة لمشاريع برامج طب العائلة في الكويت، علما أن هذه العيادة سوف تحقق المفهوم الشامل «طبيب عائلة لكل عائلة»، وستحقق أحلام مراجعينا بتوافر طبيب محدد وخاص لهم من خلال مواعيد مسبقة مع طبيبهم تضمن لهم الوقت المثالي والوقت الكافي لتشخيص أفضل وعلاج أفضل بإذن الله.