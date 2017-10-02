فرج ناصر

أكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الخدمات مانع العجمي ان مجلس ادارة النقابة يرحب بالإخوة والأخوات أعضاء الجمعية الجمعية وأسرهم وأنه من دواعي سرورنا اقامة الحفل السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين أبناء أعضاء الجمعية العمومية للعام الدراسي 2016-2017 في حديقة الشهيد عبدالوهاب العبدالرزاق، حيث حرص مجلس ادارة النقابة على تنظيم هذا الحفل السنوي، ما يعطي الدافع المعنوي لأبنائنا الطلبة لمزيد من التفوق لنجاح من مرحلة الى مرحلة جديدة.

وقد اقيم الحفل برعاية ومساهمة فعالة من شركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية والشركة الكويتية للألبان ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي - المركز العلمي وماجيك بلانيت وقام العجمي بتسليم شهادات التفوق والهدايا على الطلبة أبناء اعضاء الجمعية العمومية وبمشاركة وحضور أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم والذي كان لها الأثر الطيب في نفوس الحضور وشمل برنامج الاحتفال على شخصيات للأطفال والعديد من الأنشطة وقدمت العديد من المسابقات وقدمت هدايا للطلاب.