حنان عبدالمعبود

وقعت جمعية الجراحين الكويتية اتفاقية تدريب مع أكاديمية العلوم الحياتية لتدريب الأطباء الجراحين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر جمعية الجراحين الكويتية الأول.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس جمعية الجراحين الكويتية د.سلمان الصباح بدور أكاديمية العلوم الحياتية الفعال كجهة متخصصة في التدريب المستمر في القطاع الصحي بالكويت والمنطقة. وأضاف أن أكاديمية العلوم الحياتية سيكون لها دور كبير في تدريب وصقل خبرات الجراحين بما تمتلكه من مدربين أكفاء وقاعات تدريبية مجهزة على أعلى مستوى وعلاقات مع أكبر المستشفيات والجمعيات المهنية العالمية.

وأكد د.سلمان الصباح أن الاتفاقية سيكون لها دور كبير في تطوير أداء الجراحين الكويتيين وتدريبهم على أحدث ما توصل إليه العالم في العمليات الجراحية، واطلاعهم على أحدث التطورات في عالم الجراحة الذي يتطور يوميا وبشكل متسارع. من جهته، ثمن الرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية د.محمد العنزي دور جمعية الجراحين الكويتية، مؤكدا أن الاتفاقية ستصب في مصلحة الطرفين، وتأتي في إطار حرص الأكاديمية إلى توفير أرقى الخدمات التدريبية للكوادر الطبية في الكويت وإيمانا منها بأهمية التدريب المستمر في جميع المجالات لصقل المواهب والخبرات.