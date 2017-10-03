حنان عبدالمعبود

دشن مركز الكويت لمكافحة السرطان الاحتفال بإطلاق «أكتوبر شهرا للتوعية بمرض سرطان الثدي» حيث أقيم احتفال توعوي شارك فيه أغلب الأقسام بالمركز من تغذية وعلاج طبيعي وعيادة التشخيص السريع وغيرهم، بحضور طبي حاشد.

وقالت المدير العام للمركز د.خلود العلي «إطلاق الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والذي يقام كل عام في هذا الوقت لدق ناقوس الخطر حول هذا النوع من الأورام، لأهمية الفحص والاكتشاف المبكر في العلاج حيث تصل نسبة الشفاء إلى 90% إذا تم اكتشافه مبكرا.

سرطان الثدي هو السبب الرئيسي للوفاة بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و55 عاما، وعلى الرغم من ذلك فإن النساء اللاتي تعافين أعلى بكثير مما كان عليه سابقا ويعود هذا الى زيادة التوعية بالمرض لدى المجتمع بشكل عام ولدى النساء بشكل خاص والتطور الملحوظ في وسائل التشخيص والعلاج في آن واحد.

وبينت أن بين كل 8 نساء يعشن إلى سن 85 امرأة واحدة ستصاب بسرطان الثدي خلال فترة حياتها، لافتة إلى أن أكثر من 70% من حالات سرطان الثدي اكتشفت خلال الفحص الذاتي الذي يتم تعليمه عند طبيب متخصص في الرعاية الأولية او في المستشفيات، وكذلك عبر فحص الماموغرام الذي يعد سهلا جدا ولا يستغرق دقائق في اجرائه، وأشارت الى ان كل امرأة بلغت العشرين لابد ان تعمل الفحص الذاتي بشكل دوري لحماية الذات، حيث ان التشخيص المتأخر يؤثر بالسلب على معدل الشفاء كما شددت على أهمية الحفاظ على نظام حياة صحي عبر نظام غذائي ورياضي والامتناع عن التدخين وعدم اتباع المعتقدات الخاطئة مثل العلاج بالطاقة او الاعشاب، وقدمت همسة للنساء تحت شعار «بادري ولا تخافي يا الغالية».

وأكدت ان ابواب المركز مفتوحة لأي استفسار خاصة بعيادة التشخيص السريع الذي يتم بالكامل على مدار اسبوع واحد فقط ما بين تحويل المريضة وصولا للتشخيص.

واشارت الى ان الفعالية تمتد على مدار الشهر حيث الانطلاقة اليوم كانت من مركز فيصل بن عيسى عبر بوثات ارشادية توعوية مع تواجد أطباء ومتخصصين لاعطاء كل النصائح وستستمر بمراكز ومجمعات للوصول للجمهور بأماكن لتجمع ومنها برج الحمراء ومجمع 360 وتقديم محاضرات بمركز فيصل السلطان.