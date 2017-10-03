ورشة «العلاج الإكلينيكي» تسلط الضوء على آخر التوصيات العالمية حول مكافحة أمراض الشتاء

حنان عبد المعبود

أعلنت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان عن استعداد وزارة الصحة بالطعوم الخاصة لموسم الشتاء، مبينة أن هناك طعوما تغطي 180 ألف شخص.

جاء هذا ضمن تصريح للقطان على هامش حفل افتتاح ورشة العمل الدولية الثالثة للعلاج الإكلينيكي لمرضى (الانفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي النيموكوكال) للأطباء العلاجيين، برعاية ودعم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وقالت إن الاستعدادات من قبل وزارة الصحة للمواسم المقبلة يكون من الموسم السابق، مبينة أن الموسم السابق وهو موسم الحج تم تطعيم جميع الحجاج بطعم الإنفلونزا وكذلك المخالطين من أصحاب عوامل الاختطار، وهذه الفترة تأتي لقاحات موسم الشتاء، حيث سيتم توزيعها والانتهاء منها قبل 15 أكتوبر، حيث سيتم البدء في إعطاء اللقاحات وهناك استعداد لتطعيم 180 ألف شخص، حيث كان البدء من قبل بـ 60 ألفا وبعدها تمت الزيادة الى 120 ألفا حتى وصلنا الى 180 ألفا، حيث يقاس التطعيم حسب احتياج الدولة وتحديد الفئات من أصحاب عوامل الاختطار كمرضى السكري وأمراض القلب ومرضى الجهاز التنفسي ومرضى الأورام وصغار السن والحوامل ومرضى زراعة ونقل الأعضاء، لافتة إلى أن الحملة ستنطلق يوم 9 أكتوبر الجاري برعاية وزير الصحة.

وألقت القطان كلمة خلال حفل افتتاح الورشة، مؤكدة أنها تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، بدعم ومشاركة قطاعات أخرى منها جامعة الكويت وإدارة منع العدوى.

وأكدت أهمية الورشة مبينة أنها تكمن في تسليط الضوء على آخر التوصيات الدولية والعالمية حول مكافحة أمراض الشتاء المعدية بهدف الوصول إلى معدلات سيطرة أفضل، وكذلك للحد من الإصابات والوفيات بتلك الأمراض، من خلال بناء جسور للشراكة بين وزارة الصحة والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية وبين قطاعات الوزارة المختلفة الوقائية والعلاجية.

وقالت إنني على يقين بأن تجربة الورشتين في العامين الماضيين قد تكللت بالنجاح بفضل الله وجهود المنظمة والزملاء في القطاعات العلاجية والوقائية المختلفة، سواء باتباع الوسائل العلاجية الحديثة أو بالوقاية بالتطعيم. وقد أدت تلك الجهود ـ ولله الحمد ـ إلى خفض معدلات الإصابة بمرض الأنفلونزا بنسبة 33%، كما انخفضت الوفيات بنسبة 55% ما بين عامي 2015 و2016.

وقدمت القطان الشكر للخبراء العالميين بالملتقى، وخاصة خبراء منظمة الصحة العالمية وعلى رأسهم د.أشرف العدوي ود.أمجد الخولي ود.أمال صلاح الدين ود.ملاك الشبكي، لافتة الى ان الورشة شارك بها 100 طبيب وطبيبة من تخصصات الحوادث والعناية المركزة والباطنة والأطفال والجهاز التنفسي والنساء والولادة وأمراض الصحة العامة.

من جانبه، أكد رئيس قسم مكافحة الأوبئة بوزارة الصحة د.مصعب الصالح، أن الدورة التدريبية العالمية تعد شراكة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وبدعم من بعض الإدارات بوزارة الصحة ومنها ادارة منع العدوى وجامعة الكويت، لافتا إلى أن الدورة ستركز على الجوانب التشخيصية والعلاجية والوقائية الخاصة بالتعامل مع مرضى الأنفلونزا والالتهاب الرئوي وستستمر هذه الدورة لمد 4 أيام في الفترة الصباحية، الدورة الثالثة التي جاء تنظيمها بعد النجاح الذي حققناه في الدورتين السابقتين، ما نتج عنه زيادة الإقبال على التطعيم حيث بلغ انخفاض الحالات بمعدل 33% مقارنة بالمواسم السابقة والوفيات بنسبة 55%.