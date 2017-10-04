حنان عبد المعبود

استقبل وزير الصحة د.جمال الحربي أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة الثلاب، وعددا من المخترعين، على هامش المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه الوزارة للإعلان عن تكريم 33 مخترعا في المجالات الصحية المختلفة.

وتعليقا على ذلك، قالت د.فاطمة الثلاب إن التكريم جاء بمبادرة من الوزير الحربي لتكريم 33 مخترعا حاصلوا على براءة اختراع في المجال الصحي، من بينهم 12 طبيبا و21 آخرين لديهم براءة اختراع في مجالات صحية متنوعة، ولفتت الى وجود 10 عناصر نسائية بين المخترعين، إلى جانب مخترع من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشادت الثلاب بمبادرة الوزير الحربي، واصفة إياها بـ«غير المسبوقة»، وقالت: يأتي الاحتفال تقديرا وتكريما لإنجازات المخترعين في المجالات الصحية، وأتمنى أن يكون هناك حدث دوري يتم تنظيمه لتكريم أصحاب الاختراعات في مختلف المجالات، وليس المجال الصحي فقط، ودعت القائمين على القطاع الخاص للاستثمار في هذه الإبداعات الوطنية.

وأوضحت أن التكريم سيكون صباح غد الخميس في قاعة سلوى، مشيرة الى أن بعض هؤلاء المخترعين حصدوا جوائز عالمية، بعدما تفوقوا على المئات من المنافسين، وأكدت استحقاق المخترعين للتكريم بعدما رفعوا اسم الكويت في عدد من المحافل الدولية، متمنية أن تحذو الوزارات الأخرى حذو وزارة الصحة بمثل هذه المبادرة الإيجابية، مؤكدة أن الكويت تزخر بالعديد من الكفاءات الوطنية المتميزة في مختلف المجالات.