أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر السبب الأول للوفيات على المستوى العالمي

حنان عبدالمعبود

أعلنت عضو مجلس إدارة جمعية القلب د.هند الشومر عن استقبال الوحدة المتنقلة للجمعية في الفعالية المشتركة مع بنك الخليج والتي استمرت على مدى يومين حيث تم فحص 135 شخصا في اليوم الأول و110 أشخاص في اليوم الثاني من موظفي بنك الخليج فقد تم إجراء فحوصات القلب والوزن والطول وتقدير كتلة الجسم وقياس ضغط الدم ونسبة الكوليسترول والسكر في الدم بالإضافة إلى تلقي الإرشادات الصحية من الفريق الطبي بشأن عوامل الخطورة لأمراض القلب وطرق الوقاية منها باتباع الأنماط الصحية للحياة وفي مقدمتها ممارسة النشاط البدني بانتظام وتناول الأغذية الصحية ذات المحتوى المنخفض من الأملاح والسكريات والدهون وذات المحتوى العالي من الألياف والخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي.

وأضافت الشومر أن تلك الفعالية تزامنت مع الاحتفال بيوم القلب العالمي الموافق 29 سبتمبر من كل عام وقد أقيم الاحتفال تحت شعار «لنتشارك القوة» والذي يتضمن الدعوة إلى تقوية القلب وتحفيز الملايين من البشر حول العالم لتحسين صحة قلوبهم من خلال اتباع تغييرات بسيطة في نمط الحياة اليومية.

وحضر هذه الفعالية أنطون ضاهر الرئيس التنفيذي للبنك وفيصل المطوع رئيس جمعية القلب ولفيف من قيادات وموظفي البنك وتم توزيع النشرات التوعوية وإصدارات الجمعية حول الوقاية من عوامل الخطورة وتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكرت أن جمعية القلب ومن خلال عضويتها في اتحاد القلب العالمي قامت ببث رسائل إعلامية من الفعاليات التي تقام الكويت لتسجيلها وبثها ضمن مواقع وتقارير اتحاد القلب العالمي.

وأضافت أن تلك الفعاليات والمبادرات يتم تنظيمها بهدف المساهمة في الوقاية والتصدي لأمراض القلب نظرا لكونها في مقدمة الأسباب الرئيسية للوفيات حيث ان أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر السبب الأول للوفيات على المستوى العالمي وعلى مستوى الكويت وتتسبب في حدوث حوالي 17.5 مليون وفاة مبكرة سنويا عالميا، وتتوقع تقديرات منظمة الصحة العالمية ارتفاع الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لتصل إلى 23 مليون حالة بحلول عام 2030 وقد تضمنت الغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة العمل على خفض معدلات الوفيات الناتجــة عـــن أمــراض القلب والأوعية الدموية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.