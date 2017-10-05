حنان عبدالمعبود

قال استشاري الروماتيزم ورئيس وحدة الروماتيزم بمستشفى الصباح د.فيصل الصقعبي ان مرض الروماتويد هو أحد أشهر أنواع الروماتيزم وهو من الأمراض المزمنة التي تعمل على احداث التهابات في اكثر من مفصل في الهيكل العظمي في بعض الأحيان يؤثر على الجلد والعين والرئتين.

واضاف ان الروماتويد ينتج نتيجة لحدوث خلل في جهاز المناعة، وبسبب هذا الخلل غير المعروف قد يلعب العامل الوراثي والحالة النفسية دور كبير في حدوث نشاط طبيعي في جهاز المناعة.

ويختلف هذا المرض عن الخشونة الأكثر شيوعا في حدوث الالم بالمفاصل في منطقة الظهر، والرقبة والركبتين، ويمكن تشخيص الروماتيزم عن طريق عمل الفحوصات الطبية والاشعة ومن احدث الطرق التشخيصية عمل سونار لليدين للتأكد من وجود المرض من عدمه، حيث تم اكتشاف عدة طرق وادوية لعلاج هذا المرض وقام العلماء بتطوير الادوية البيولوجية تدريجيا وذلك بالتعديل من تركيبها لتصبح اكثر دقة للقضاء على المرض وذلك للوصول الى الهدف، بالاضافة الى التقليل من عدد مرات الحقن وكمية الدواء والتقليل من مشكلة الآلام في موضوع الحقن.

ومن أشهر الأدوية المستخدمة عالميا والتي اثبتت البحوث العالمية كفاءته في القضاء على مرض الروماتود هو دواء «سمبوني»، ويتميز هذا الدواء بتركيبته الكيميائية الخاصة التي تشبه خلايا الانسان، وسهولة الحقن مرة واحدة شهريا عن طريق الحقن اسفل الجلد بالإضافة الى انه قليلا ما يعمل على احداث الالم او احمرار في موضع الحقن مقارنة مع الأدوية البيولوجية الأخرى.