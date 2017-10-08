حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي مشاركة وزارة الصحة في اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية WHO، والتي تعقد في مدينة إسلام أباد بباكستان خلال الفترة من 9 - 12 أكتوبر الجاري، ويضم الوفد المرافق مديري الإدارات والاستشاريين والمتخصصين بالموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.

وأوضح الحربي في تصريح له ان اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ستناقش في اجتماعها عدة موضوعات تتعلق بالتخلص من شلل الأطفال بدول الإقليم ومتابعة تطبيق خطة العمل الإقليمية للتحصينات خلال السنوات 2016 - 2022 والصحة النفسية وصحة المراهقين والشباب والوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والاستعداد لاجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى الثالث المزمع عقده في مدينة نيويورك في سبتمبر 2018 لاستعراض التقدم المحرز لتطبيق الإعلان السياسي للأمم المتحدة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة الصادر في سبتمبر 2011.

ومن الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الاعمال إطار العمل الإقليمي للوقاية والتصدي للسرطان وعلاجه والاستراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة 2014 - 2019 والتأثيرات الضارة لتلوث الهواء على الصحة وتغير المناخ والصحة ومتابعة تطبيق اللوائح الصحية الدولية IHR بدول الإقليم والخطة الإقليمية للتصدي للملاريا ومقاومة الجراثيــم للمضــادات وتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الصحية.

كمـــا تناقش جائزة الكويت للوقاية مـــن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر بدول الإقليم والتي أنشئت عام 2003 وجائزة البحوث في مجال متلازمة داون وجائزة مؤسسة د.شوشة بالإضافة إلى الموضوعات الإدارية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالأداء بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وأكد الحربي حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في أعمال منظمة الصحة العالمية واتخاذ القرارات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي والالتزام بتطبيق القرارات والاستراتيجيات وخطط العمل التي تصدرها المنظمة

وأشار إلى اعتزازه بما توثقه تقارير منظمة الصحة العالمية من مؤشرات إيجابية عن أداء النظام الصحي بالكويت، حيث تم التخلص من شلل الأطفال بالبلاد منذ عام 1986.