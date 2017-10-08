حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

كشف مدير منطقة الفروانية الصحية د.حمود الزعبي عن تنسيق بين المنطقة وكلية «التربية الأساسية» التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإنشاء عيادة طبية في الكلية لخدمة الكادر التعليمي والإداري، وما يقارب الـ ٢٥ ألف طالبة.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش اجتماع اللجنة المجتمعية لمنطقة الفروانية الصحية الذي عقد برئاسته وبحضور ممثلين من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وإدارة الصحة المدرسية وصندوق إعانة المرضى وجمعية الأندلس التعاونية ومختار منطقة العارضية، والمسؤولين بالمنطقة والمستشفى.

وذكر الزعبي انه تم التنسيق مع العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية التربية الأساسية د.لطيفة الكندري خلال الاجتماع لتطبيق هذا المقترح على الواقع خلال الفترة المقبلة.



معلنا عن التنسيق بين منطقة الفروانية الصحية وصندوق إعانة المرضى لتبني جميع الحالات المحتاجة من المرضى في المستشفى، خاصة في ظل تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديد، وذلك بعد دراستها جيدا، فضلا عن تقديم المشاريع التوعوية للمرضى والمشاركة في المناسبات الاجتماعية وخلق الأجواء الملائمة للمرضى داخل المستشفى.

وأشار الى ان اللجنة ناقشت مقترحات «مختاري المناطق» والعمل على تطوير الخدمات الصحية من خلال حصول بعض مناطق المحافظة على مسمى «المدن الصحية».