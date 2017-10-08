أصدرت وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتطوير ومتابعة الاداء الفني بالرعاية الصحية الاولية لوضع الخطط والبرامج التنفيذية ومؤشرات المتابعة للاداء الفني ودراسة الوضع الحالي لبرامج الرعاية الصحية الاولية.

وقال الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالوزارة د.وليد الفلاح في تصريح صحفي اليوم بمناسبة صدور أول تقرير عالمي عن اهداف التنمية المستدامة لعام 2017 ان القرار يتفق مع اهداف وغايات التنمية الصحية المستدامة.

وأضاف الفلاح ان الرعاية الصحية الاولية تعتبر خط الدفاع الاول والركيزة الاساسية في النظام الصحي الكويتي ويقع على عاتقها ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية لجميع الاعمار.

وأوضح ان من مهام اللجنة تحديث المعايير الفنية للبرامج ودراسة تقارير المتابعة واقتراح وتطوير برامج التعليم الطبي المستمر واقامة ورش العمل والمؤتمرات واعداد البحوث والاستفادة من تقارير المنظمات الصحية العالمية.

وبين ان من مهام اللجنة كذلك تعزيز التنسيق للاستفادة من تقنية المعلومات الصحية والملف الالكتروني وتحديث برامج المؤشرات لمتابعة واقتراح سبل التعاون الفني مع المنظمات الدولية والاقليمية والمراكز المتخصصة ودعوة الاستشاريين للاستفادة من خبراتهم.

وشدد الفلاح على أهمية تطوير الاداء الفني بمنظومة الرعاية الصحية الاولية ومتابعة تحقيق اهداف وغايات البرامج الفنية التي من شأنها دعم القدرات الفنية للمراكز الصحية ضمن اطار التغطية الصحية الشاملة.

وأفاد ان اللجنة يترأسها الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالوزارة وتضم في عضويتها مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية (مقررا) ورئيس قسم الدعم الفني بالادارة ورئيس وحدة الرعاية الصحية الاولية بمنطقة العاصمة الصحية.

وتابع ان اللجنة تضم في عضويتها أيضا رئيس برنامج رعاية الطفولة ورئيس برنامج رعاية مرضى السكر بالرعاية الصحية الاولية ورئيس مركز العمرية الصحية اضافة الى عدد من الاستشاريين.

ويتضمن تقرير اهداف التنمية المستدامة 2017 الصادر عن منظمة الامم المتحدة قاعدة البيانات الاساسية والمؤشرات المتعلقة بالغايات المندرجة ضمن الاهداف ال17 للتنمية المستدامة حتى عام 2030 ومن بينها المؤشرات المتعلقة بصحة الطفولة والامومة والامراض المعدية والامراض المزمنة ومؤشرات الصحة النفسية والاصابات.

وقد أكد التقرير أهمية وجود وتحديث قاعدة معلومات وطنية بما يعزز القدرات على استخراج المؤشرات والاستفادة منها لدعم التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة.