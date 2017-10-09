حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أصدر وزير الصحة عدة قرارات فيما يخص إعفاءات من زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة للوافدين، أولها استمرار تحصيل رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية من المرضى غير الكويتيين (العمالة المنزلية) بما كان معمولا به في السابق، وعدم تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة عليهم.

كما أصدر قرارا فيما يخص المرضى المقيمين بالعناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب بأن يكون تقييم حالتهم وما يتعلق برسوم الإقامة لهم بالعناية المركزة وفقا لتقرير طبي معتمد من الطبيب المعالج وتوصية رئيس القسم المختص واعتماد مدير المستشفى.

وأصدر أيضا قرارا بإعفاء زوج الكويتية غير الكويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية شرط ان تكون لديه إقامة سارية المفعول.

كما أصدر الحربي قرارا باستمرار فحص المرضى غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم والقادمين من الدول الموبوءة حسب الرسوم السابقة وعدم تطبيق الرسوم الجديدة عليهم.