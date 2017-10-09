حنان عبدالمعبود

تحت رعاية الجمعية العالمية لأمراض الحركة والباركنسون وبالتعاون مع مستشفى العدان انعقد المؤتمر التعليمي والتوعوي لأمراض الحركة والباركنسون «شلل الرعاش»، «The 1st Middle East School For Young Neurologists» برئاسة، استشاري أمراض الجهاز العصبي وأمراض الحركة والباركنسون وعصب العين، ورئيس وحدة أمراض الجهاز العصبي في مستشفى العدان د.مشعل منصور أبوالملح مع زميله في السعودية د.جواد بجوا استشاري أمراض الجهاز العصبي وأمراض الحركة والباركنسون.

وأقيمت ورش العمل على مدى اليومين، ويعتبر هذا التعاون لأول مرة في الوطن العربي وخاصة في الكويت وفي مستشفى العدان، بهدف توعية الأطباء بأمراض الحركة والباركنسون وبكل ما هو جديد.

وشهد المؤتمر حضور أطباء استشاريين في أمراض الحركة والباركنسون من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والخليج مع أطباء متدربين من جميع الدول، وكان عدد المشاركين 38 مشاركا، 19 من الكويت، السعودية 7، إيرلندا 1، الولايات المتحدة الأميركية 1، فرنسا 1، غينيا 1، الكونغو1، الهند 3، أوزبكستان 1، تنزانيا 1، نيجيريا 1، إثيوبيا 1.