حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

عرض رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون بوزارة الصحة د.فهد الإبراهيم تجربة الكويت الرائدة للكشف المبكر عن سرطان القولون من خلال إلقاء كلمة في اجتماع بمنظمة الصحة العالمية الذي عقد في باكستان، وبحضور وزير الصحة د.جمال الحربي.

وقال رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون بوزارة الصحة د.فهد الابراهيم في تصريح صحافي انه تم عرض خبرات الكويت في مجال مكافحة سرطان القولون التي تعتبر رائدة والأولى بالشرق الأوسط التي قطعت خطوات كبيرة للقضاء على سرطان القولون، حيث تم نقل تجربة الكويت للاستفادة منها للدول الاخرى.

وأشار د.الابراهيم الى ان عرضه عن تجربة الكويت في مجال مكافحة سرطان القولون في الكويت لاقى اهتماما وإشادة من الدول الأعضاء الذين أكدوا على ان خطوات الكويت متميزة في مجال مكافحة المرض.

واعتبر د.الابراهيم سرطان القولون أعلى سرطانات التي تصيب الرجال، وثاني اعلى سرطان للإناث، لافتا الى ان معدلات الإصابة تضاعفت الى ستة أضعاف لدى الرجال وثماني أضعاف لدى النساء خلال السنوات العشرين الاخيرة.