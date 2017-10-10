ذكر رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2017/2018 د.ثقل سعد العجمي أن قطار الانتخابات الجامعية يحط في كلية الحقوق والطب استكمالا لمسيرة الديموقراطية التي انطلقت مع بداية الفصل الدراسي الأول.

هذا، وأعلن د.العجمي عن تزكية القائمة المستقلة في انتخابات جمعية كلية طب الأسنان لعدم منافسة أي قائمة أخرى لها.

بدوره، أعلن رئيس اللجنة الميدانية لانتخابات الجمعيات العلمية شايج الشايج عن أماكن الاقتراع لانتخابات الجمعيات العلمية في كلية الحقوق اليوم الثلاثاء، وفي كلية الطب غد الأربعاء.بداية، مع كلية الحقوق التي سيتنافس على مقاعد الهيئة الإدارية فيها كل من قائمة المتحدون والقائمة المستقلة ويبلغ عدد المقترعين في كلية الحقوق 821 طالبا و1815 طالبة وبالنسبة لمقرات الاقتراع في كلية الحقوق قاعة 123 للطلاب وقاعة 139 للطالبات.

وكلية الطب سيكون التنافس قائما بين القائمة الأكاديمية والقائمة الطبية، حيث يبلغ عدد المقترعين في كلية الطب 182 طالبا و490 طالبة، وبالنسبة لقاعات الاقتراع ستكون في قاعة المطالعة للطلاب وقاعة 143 للطالبات.