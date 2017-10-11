عبدالكريم العبدالله

في خطوة لـ«تكويت» العاملين في المكاتب الصحية بالخارج، وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة الصحة إيفاد «اطباء» و«محاسبين» كويتيين للعمل في المكاتب الصحية بالخارج، بدلا من التعاقد مع موظفين محليين في الدولة التي يوجد بها المكتب الصحي.

واشترط ديوان الخدمة المدنية في موافقته التي تنفرد بنشرها «الأنباء» انه في حالة إيفاد «طبيب» للعمل في المكاتب الصحية بالخارج فإنه يطبق عليه تعريف «الموظف الفني»، وستتم معاملته مالياً معاملة أعضاء السلكين «الديبلوماسي» و«القنصلي» من مختلف النواحي وفقاً للائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية. اما بالنسبة للمحاسب، فقد اشترط الديوان انه سيطبق بشأنه البند من تعميم الديوان رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨، وتتم معاملته معاملة موظفي وزارة الخارجية المدنيين الذين توفدهم للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج من حيث استحقاقهم لبدل «الاغتراب» والبدل «الاضافي» فقط.

كما اشترط الديوان مراجعة وزارة المالية قبل اتخاذ اجراء الإيفاد للمعروض حالتهم حسب مقترح وزارة الصحة نظرا لما قد يترتب عليه من تكلفة مالية او توفير اعتمادات مالية، فضلا عن الحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل الإيفاد.