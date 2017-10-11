حنان عبد المعبود

اعربت الكويت أمس عن دعمها للجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية للقضاء على مرض شلل الاطفال في المنطقة، مؤكدة خلو البلاد من هذا المرض منذ 30 عاما.

وقال عضو وفد وزارة الصحة الكويتية د.فواز الرفاعي في كلمة الكويت في جلسة اجتماعات لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة باسلام آباد ان الكويت وضعت نظام مراقبة يقظة لكشف الحالات التي يشتبه بتعرضها لمرض شلل الاطفال، مضيفا ان هذا النظام يعمل بفاعلية في المراكز الطبية الاولية والمستشفيات.

وأوضح الرفاعي ان وزارة الصحة تعمل وفق توصيات منظمة العالمية كما تنظم حملات سنوية للتوعية بمرض شلل الاطفال والعمل على تحصين الاطفال من هذا المرض عبر اللقاحات المعتمدة من المنظمة.

واعتبر الرفاعي أنه على الرغم من الانخفاض الواضح في معدلات الإصابة بشلل الأطفال في المنطقة فإن بعض الحالات لاتزال تسجل في وبخاصة في أفغانستان وباكستان بالإضافة إلى سورية.

واعرب عن الشكر لوزارتي الصحة في باكستان وافغانستان ومنظمة الصحة العالمية على اتخاذ تدابير وقائية لعزل الحالات القادمة من المناطق المنكوبة والمشتبهة بإصابتها بمرض شلل الاطفال.

ويترأس وزير الصحة د.جمال الحربي حاليا وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تحضرها وفود رفيعة المستوى من 22 دولة مشاركة.