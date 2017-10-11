حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

نجح فريق طبي بمستشفى ابن سينا في إجراء أول عمليتين لأول مرة في الكويت عبر تقنية متطورة تمثلت في تركيب مضخة لإعطاء دواء «الديودوبا» الخاص بعلاج مرضى الباركنسون عن طريق ضخه في الأمعاء.

وقال رئيس قسم أمراض الجهاز العصبي بمستشفى ابن سينا، ورئيس كلية الأعصاب بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.جاسم الهاشل في تصريح صحافي: ان التقنية المتطورة عبارة عن ضخ مباشر لدواء «الديودوبا» الخاص بعلاج مرضى الباركنسون الى الأمعاء دون التعرض لعمليات الهضم والامتصاص التي قد تكون غير دقيقة وغير مكتملة في مرض الشلل الرعاش، علما ان دواء «الديودوبا» كان يعطى في السابق للمرضى عن طريق «الحبوب».

وأشار الى ان إعطاء الدواء عبر المضخة الى الأمعاء مباشرة ساهم في تحسن كبير للحالات المتقدمة بمرض الشلل الرعاش الذين لا يستجيبون للأدوية المعتادة، مبينا ان التقنية الجديدة أحدثت نقلة نوعية في حياة المريض من خلال المقدرة على الحركة وأداء الوظائف اليومية بشكل سهل.

وذكر ان العمليتين اشرف عليهما فريق طبي متخصص مكون من قسم الجهاز العصبي بمستشفى ابن سينا ووحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الصباح برئاسة د.وفاء الحشاش. حيث تم تركيب الأنبوبة المعوية التي تستخدم في توصيل الدواء مباشرة للأمعاء.

واعتبر د.الهاشل مضخة «الديودوبا» طفرة كبيرة في علاج مرضى «الباركنسون» (الشلل الرعاش)، والتي تستخدم لأول مرة في الكويت.

وأشار الى انه تم تشكيل فريق متكامل من قسم الأعصاب بمستشفى ابن سينا للتعامل مع حالات «الباركنسون» منذ أربع سنوات، قائلا: نحن على دراية كاملة بأحدث المستجدات في أدوية علاج هذا المرض، حيث تم خلال فترة قصيرة إحداث تغيير كبير في العلاجات المتوافرة لمرضى الباركنسون، اذ حاليا نعمل على توفير كل ما هو جديد للمرضى.

ورحب د.الهاشل بجميع مرضى «الباركنسون»، خاصة الحالات المتقدمة في جميع أنحاء البلاد لتقديم يد العون والمشورة لهم لاختيار طريقة العلاج المناسبة، والتي أصبحت جميعها متوافرة بمستشفى ابن سينا.