استقبل محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير بمكتبه في ديوان عام المحافظة د.آمال اليحيى مديرة مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة، حيث تم بحث تطوير البرامج التي تدعم صحة المجتمع والعمل على التعاون بين المدن الصحية في الكويت وبرامج التنمية في جميع قطاعات الدولة والتي تعتبر من إحدى المبادرات المجتمعية التي تبنتها منظمة الصحة العالمية، حيث تحث السكان على الارتقاء بالصحة في مدنهم من خلال تضافر جهود الأفراد والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز البحثية والأكاديمية لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما سلمت د.آمال اليحيى المحافظ دعوة من وزير الصحة د. جمال الحربي لحضور المؤتمر الأول للمدن الصحية والذي سيعقد في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر المقبل.

من جانبه، أعرب المحافظ الامير عن شكره وتقديره للدكتورة آمال اليحيى على جهودها، مؤكدا دعم المحافظة اللامحدود لتطوير المدن الصحية.