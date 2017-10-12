حنان عبدالمعبود وكونا

تبنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء مقترحات تقدمت بها الكويت في مجالي الصحة والتغير المناخي.

وتقدم عضو وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ64 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية د.احمد الشطي بمقترح بعقد اجتماع وزراء الصحة والبيئة في المنطقة بهدف تفعيل مبادرة المدن الصحية وادراج قضايا الصحة والبيئة ضمن المناهج الدراسية وأنشطة المجتمع المدني.

واكد الشطي أهمية عقد اجتماعات بين وزراء البيئة والصحة من اجل تعزيز مستويات الالتزام والتطبيق والتطوير في هذين القطاعين.

واستجابة لمقترح الكويت حدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية د.محمود فكري موعد انعقاد الاجتماع الوزاري الذي اقترحته الكويت في الربع الأول من العام المقبل 2018 وكلف الدول المشاركة بتسمية خبيرين في مجالي الصحة والبيئة للبدء في تحضيرات الاجتماع.

ودعا الشطي الى الاستفادة من مبادرة المدن الصحية بهدف اشراك الجمهور في المسؤوليات الصحية عبر التعامل مع العوامل الاجتماعية والبيئية المحددة، مضيفا أن تسجيل 9 مدن صحية كويتية وتنافسها مع 20 مدينة أخرى أعطى زخما من النشاط والالتزام المجتمعي لصالح الصحة.

واستعرض الشطي دراسة كويتية حول التأثيرات الصحية للملوثات الصناعية، معربا عن اعتزازه تضمن مناهج كليتي الطب والصحة العامة بجامعة الكويت، عناوين مثل التغير المناخي وتلوث الهواء وصحة البيئة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ربط وزارة الصحة المؤشرات الصحية بالعوامل البيئية والتغير المناخي.

ويترأس وزير الصحة د.جمال الحربي وفد الكويت المشارك في الاجتماعات والتي تحضرها وفود من 22 دولة مشاركة.

هذا، وشهد اليوم الثالث للاجتماعات أمس الأول تكريم د.جمال الحربي لرئيس القوة الجوية للجيش الباكستاني المارشال سهيل أمان وقابله تكريم للوزير أيضا من الجانب الآخر.

بدورها، أكدت مدير ادارة الرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان في كلمة الكويت خلال الاجتماعات التزام الكويت بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية منذ صدور الإعلان السياسي للأمم المتحدة في سبتمبر 2011، حيث قامت بعدة اجراءات متعددة المحاور ومن بينها تأكيد الالتزام رفيع المستوى من خلال تشكيل لجنة عليا للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية برئاسة وزير الصحة وتضم اللجنة في عضويتها القياديين والمتخصصين من داخل وزارة الصحة ومن خارجها، بالإضافة الى المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة، كما قامت وزارة الصحة في الكويت بتحديث بروتوكولات وسياسات العمل علي مستوى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والرعاية التلطيفية.

من جانبه، طالب الأمين العام للاتحاد الخليجي نائب التحالف الإقليمي للأمراض غير المزمنة د.خالد الصالح بتفعيل التعاون المشترك بين المنظمات الأهلية والمنظمة الدولية من اجل تطوير مكافحة الأمراض غير المعدية، وفي مقدمتها السرطان، وتشجيع المنظمات الحكومية لتطبيق الاستراتيجيات الدولية فيما يخصها، لاسيما التوعية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومنها السرطان.