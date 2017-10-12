حنان عبدالمعبود

أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح عيادة لمرضى الفشل وزراعة الكبد في مركز هيا الحبيب بمستشفى مبارك الكبير يوم الاثنين المقبل.

وبينت الوزارة في بيان صحافي أن زراعة الكبد استهلكت الكثير من ميزانية العلاج في الخارج في السنوات السابقة، اضافة الى أن أغلب دول الابتعاث أصبحت لا تزرع لغير مواطنيها، ونظرا للحاجة الملحة لزراعة الكبد والتي أصبح من الصعب إجراؤها من دون متبرع في دول العلاج في الخارج الا لمواطنيها فإن وزارة الصحة تسعى جاهدة للبدء ببرنامج زراعة الكبد في الكويت.

في هذا الاطار وتحضيرا لبرنامج زراعة الكبد في الكويت، ستكون هناك زيارة من أطباء مستشفى كنجز كوليج بلندن إلى الكويت لمعاينة الحالات التي تحتاج لزراعة الكبد بالتعاون مع كادر الأطباء الكويتي المتخصص، وستبدأ وزارة الصحة بعيادة فشل وزراعة الكبد بحضور أطباء وجراحي زراعة الكبد من الكويت والفريق الزائر لزراعة الكبد من مستشفى كنجز بلندن الأسبوع المقبل بمركز هيا الحبيب في مستشفى مبارك الكبير.

وأعلنت الوزارة عن توفير خط هاتفي للتواصل، مؤكدة أن عيادة فشل وزراعة الكبد في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مركز هيا الحبيب بمستشفى مبارك ستكون بحضور بروفسور هيتون من مستشفى كنجز بلندن، مبينة أن هناك امكانية للحجز والاستفسار خلال ساعات العمل على الرقم: 25311400.