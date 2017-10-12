عبدالكريم العبدالله
تستعد وزارة الصحة لربط «بصمة» الحضور والانصراف لموظفيها بنظام النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية قريبا. وطلب ديوان الخدمة المدنية في مخاطبته لوزارة الصحة تجهيز قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالحضور والانصراف لرفعها الى الديوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ربط «بصمة» وزارة الصحة للحضور والانصراف بالنظم المتكاملة للديوان. وذكرت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن اجتماعات ستعقد بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لربط «البصمة» بالنظم المتكاملة، متوقعة الانتهاء من هذا الربط بداية العام المقبل.