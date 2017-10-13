العتيبي: 507 حالات إصابة جديدة بأورام الثدي للعام الحالي

حنان عبد المعبود

في إطار أنشطة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» ضمن حملتها الجديدة للتوعية بسرطان الثدي تحت عنوان «أنت تستحقين... اهتمامنا»، نظمت الحملة محاضرة توعوية أمس الأول في مسرح وزارة التربية بحضور مدربة الحياة دلال القناعي إلى جانب عدد كبير من المتطوعات في الفريق المساند للحملة.

وخلال المحاضرة كشفت اختصاصية الأمراض الباطنية بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.مريم العتيبي عن تسجيل 12 حالة سرطان ثدي أسبوعيا بمقدار 570 حالة خلال العام الحالي، وذلك وفقا لأحدث إحصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان، وذلك بزيادة قدرها 66 حالة عن إحصائية عام 2014 والتي سجلت 504 حالات سرطان بين الكويتيات والوافدات.

كما أكدت العتيبي خلال المحاضرة أن سرطان الثدي يمثل 23% من إجمالي نسب الإصابة بمختلف أنواع السرطان في الكويت، و50% من أنواع السرطان التي تصيب السيدات في الكويت، وطمأنت السيدات في الوقت نفسه بأن الكشف المبكر يساهم في تحقيق نسبة عالية جدا من الشفاء، إذ أكدت إحصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان أن 98% من السيدات المصابات بسرطان الثدي لايزلن على قيد الحياة.

وأشارت إلى أن من عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي حبوب منع الحمل والبدانة والتدخين والتاريخ الوراثي للمرض وكذلك الإصابة بأورام الرحم والمبيض وغيرها من العوامل المساعدة على الإصابة بهذا المرض، ولفتت إلى أن طرق العلاج عادة ما تكون حسب نوع الورم وهي تتنوع ما بين العلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني ومن قبلها الجراحات التحفظية ومنها استئصال الورم فقط أو الورم والأنسجة المحيطة به، أو الاستئصال الكامل للثدي وهو نادرا ما يحدث في الوقت الحالي بفضل التقدم الطبي.

وفي سياق متصل، جالت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» مجمع ديسكفري لتقديم خدماتها التوعوية والإرشادية للوقاية من سرطان الثدي في إطار مبادرتها التوعوية لشهر أكتوبر. وأكدت اختصاصية علاج الأورام بالإشعاع د.مها عبدالله خلال محاضرة جماهيريه نظمتها «كان» لرواد المجمع أمس الأول، أن نسب الإصابة بسرطان الثدي في الكويت متساوية تماما مع النسب العالمية بمقدار يتراوح ما بين 35 و 40 حالة لكل 150 ألف نسمة.

وتطرقت عبدالله الى التوعية بسرطان الثدي وأهمية الوقاية منه وطرق العلاج وأهمية الفحص الذاتي الذي كان بمنزلة المحور الرئيسي للمحاضرة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في الكشف المبكر عن السرطان.