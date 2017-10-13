أعلنت وزارة الصحة أمس حصول مختبر الصحة العامة لديها على التقييم الكامل 100% من منظمة الصحة العالمية بكفاءة المختبرات المرجعية لفحص الفيروسات.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بالوزارة د.ماجدة القطان لـ «كونا» إن مختبر الصحة العامة في الكويت حصل على تقييم 100% في اختبار الكفاءة الذي أجرته المنظمة ضمن إطار البرنامج السنوي لتقييم كفاءة المختبرات المرجعية لفيروس الانفلونزا.

وأضافت القطان أن التقييم أجرته المنظمة على عينات غير معروفة بعثت من المنظمة لتقييم كفاءة الفحص المخبري للفيروسات بمشاركة جميع المختبرات المرجعية الإقليمية ومنها الكويت.

وأوضحت أنها تلقت كتابا رسميا من مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية متضمنا تهنئة المنظمة للوزارة بالإنجاز المتحقق لناحية جودة ودقة وفحوصات تفاعل البوليميراز المتسلسل والمعروف بالـ (PCR) تحديد نوع فيروس الانفلونزا ونسبة مقاومة الفيروس للمضادات ضد الفيروس.