حنان عبدالمعبود

هنأ وزير الصحة د.جمال الحربي نظيره وزير الصحة الباكستاني سارا أفضل والمدير الإقليمي لشرق المتوسط الإماراتي د.محمود فكري على نجاح اجتماعات منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط التي استضافها باكستان في الفترة من 9 إلى 12 الجاري في إسلام آباد.

وعبر الحربي في ختام الاجتماعات أمس عن تقديره للقاء مع رئيس جمهورية باكستان ممنون حسين ورئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على مشاريع بحضور وزراء الصحة في الإقليم وعلى رأسها وثيقة استئصال التهاب الكبد الوبائي من باكستان، وثيقة استئصال شلل الأطفال في باكستان، وإعلان إسلام آباد للتقنية المساعدة والأجهزة التعويضية للمعاقين، مشيرا إلى ان 80% من إصابات التهاب الكبد الوبائي في الإقليم مصدرها مصر وباكستان.

وقد تبنى المجتمعون مقترح الكويت للجمع بين وزراء الصحة والبيئة في الإقليم لتفعيل خارطة الطريق للسنوات الـ 5 المقبلة المقترحة من المنظمة وتقرر عقدها الربع الأول من العام المقبل في مراكش.

واعتبر الوزير الحربي ان العالم ينتظر استئصال شلل الأطفال من الإقليم ليعلن العالم خاليا من هذا المرض، ويتوقع ان يتجاوز عدد من يحتاج الى منتجات مساعدة الى ملياري شخص بحلول عام 2050.

من جهته، أشاد المدير الإقليمي د.محمد فكري بحضور ومداخلات الوفد الكويتي والتي شملت مقترح الوزير الحربي بإعداد خطة زمنية للإقليم لمكافحة التدخين حسب الاتفاقية الإطارية العالمية وحثه لدول الإقليم على التصديق على اتفاقية الاتجار غير المشروع للتبغ.