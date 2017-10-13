حنان عبدالمعبود

أشارت رئيس الرابطة الكويتية للروماتيزم استشاري باطنية وروماتيزم د.أديبة الحرز إلى أن الروماتيزم من أكثر الأمراض التي تجرى عليها الأبحاث العلمية الضخمة والتي تصرف عليها ملايين الدولارات سنويا، مشير إلى انتشار المرض بنسبة 1 إلى 4 أشخاص سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

وأضافت الحرز في تصريح صحافي على هامش المؤتمر العلمي الذي أقيم امس الأول بعنوان «الآلام الروماتيزمية أحدث وسائل العلاج» إلى التطورات الحديثة التي طرأت على علاجات الروماتيزم، مشيرة إلى أن تنظيم تلك الفعاليات يأتي للارتقاء بمستوى الأطباء وتحسين الأداء ليكون هناك اطلاع دائم على وسائل العلاج الحديثة، وليكون المريض أيضا على اطلاع بأحدث الوسائل في علاج الأمراض لتأثير ذلك بشكل مباشر على مستقبل المرض، لاسيما أن الدارسات أثبتت أن التشخيص المبكر للمرض والانتظام على العلاج يساهم في نسب الشفاء بشكل افضل.

وتطرقت الحرز إلى أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الفعالية ومنها الأدوية البيولوجية والحبوب الذكية لعلاج المرض، فضلا عن أحدث المستجدات حول مرض الذئبة الحمراء وهشاشة وخشونة العظام، وأشارت إلى طرق العلاج المختلفة من الموجات التصادمية وذبابات السونار وعلاج الليزر وعلاقة التغذية بأمراض الروماتيزم ودورها في تحسن المناعة، فضلا عن علاقة السمنة بأمراض الروماتيزم وكيف لها ان تزيد من حدة المرض وتقلل الاستجابة للعلاجات.