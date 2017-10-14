أشاد وزير الصحة د.جمال الحربي بجهود باكستان ومنظمة الصحة العالمية في إنجاح الدورة الـ 64 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.



وقال الحربي في بيان بختام أعمال اللجنة التي استمرت على مدى 4 أيام ان «الكويت عضو فاعل في اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط ونحن حريصون ليس فقط على تبادل الخبرات وانما أيضا على مشاركة قصة نجاحنا مع الدول الأعضاء الأخرى».

وهنأ قبيل مغادرته إسلام آباد وزيرة الصحة الباكستانية سارا افضل والمدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الإماراتي د.محمود فكري على نجاح الاجتماعات الاقليمية التي استضافتها اسلام اباد.

كما عبر الحربي عن تقديره للقاء مع الرئيس الباكستاني ممنون حسين مشيدا بحسن التنظيم وكرم الضيافة والالتزام السياسي الباكستاني بالصحة من خلال مشروعات عدة تم التوقيع عليها بحضور وزراء الصحة بالإقليم.



وأوضح انه كان على رأس هذه المشروعات وثيقة استئصال التهاب الكبد الوبائي من باكستان ووثيقة استئصال شلل الاطفال في باكستان واعلان اسلام اباد للتقنية المساعدة والاجهزة التعويضية للمعاقين.

واكد الحربي ان العالم ينتظر استئصال شلل الاطفال من الإقليم ليعلن ان العالم خاليا من هذا المرض مشيرا الى توقعات بأن يتجاوز عدد من يحتاج الى منتجات مساعدة حاجز الملياري شخص بحلول عام 2050.

من جهته، أشاد فكري بحضور الوفد الكويتي ومداخلاته التي شملت مقترحا من الوزير الحربي بإعداد خطة زمنية للاقليم لمكافحة التدخين حسب الاتفاقية الاطارية العالمية وحثه دول الاقليم على التصديق على اتفاقية الاتجار غير المشروع في التبغ.



كما تبنى المجتمعون مقترح الكويت لعقد اجتماع بين وزراء الصحة والبيئة في الاقليم لتفعيل خارطة الطريق للأعوام الخمسة المقبلة المقترحة من المنظمة.



وأكد وفد الكويت خلال اعمال الدورة كذلك أهمية الفحص المبكر للكشف عن السرطان حيث قالت عضو الوفد ومديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د. رحاب الوطيان في كلمة لها إن الكويت نجحت في تنفيذ برامج عدة للفحص الصحي للكشف المبكر عن السرطان من بينها البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم إضافة إلى البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي.