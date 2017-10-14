عبدالكريم العبدالله

تستعد وزارة الصحة لتنفيذ عملية التقييم السنوي لأداء كفاءة موظفيها للعام 2017، والذي سيبدأ اعتبارا من 1 يناير المقبل حتى نهاية الشهر ذاته.

واعتمدت وزارة الصحة شروط وضوابط التقييم السنوي، والذي تنفرد «الأنباء» بنشرها، حيث أكدت الشروط خضوع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه.

وتضمنت ان يقوم رؤساء الأقسام المباشرون بإتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2017 خلال المدة من 1 حتى 31 يناير، وذلك باستخدام الحاسوب، كما جاء في الشروط ان يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وإحالته الى الرئيس الذي يليه في المسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة من 1 حتى 7 فبراير، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد أقصاه 14 فبراير 2018، حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا، ومن ثم استخراج النتائج النهائية.

وراعت الشروط أن تشمل عملية التقييم جميع الموظفين الخاضعين للتقييم، من فئات «الوظائف العامة العقود الخاصة بند المكافآت» مع إعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه، مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر.

وحسب الشروط سيشمل التقييم السنوي الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2017، وكذلك الموظفون «المعاد تعيينهم والمنتدبون والقائمون بإجازة طويلة أيا كان نوعها» وذلك خلال عام 2017 بشرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانونا.

واعتمدت وزارة الصحة في الشروط تطبيق معايير «ضوابط الجودة» لتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الاشرافية من مديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم ورؤساء الرعاية الأولية ورؤساء الهيئة التمريضية بالمناطق.