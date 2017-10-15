الخشتي: «الصحة» حريصة على تعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام





كشف رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم البغلي عن نية الجمعية في إنشاء مركز دائم متكامل يحتوي على جميع الخدمات لرعاية وتأهيل المسنين، مشيرا الى ان المركز يقدم مختلف أوجه الرعاية والخدمة والتأهيل وفق الأساليب المختلفة المتمثلة في الرعاية الإيوائية والنهارية والمنزلية.



جاء ذلك خلال اجتماع البغلي مع وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.محمد الخشتي وبحضور المدير العام للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن ومديرة إدارة الخدمات الصحية لرعاية كبار السن بوزارة الصحة د.ابتسام الهويدي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.



وجاء الاجتماع لترجمة توجهات وزير الصحة د.جمال الحربي الى واقع عملي والمتمثلة في تنظيم آلية استفادة كبار السن من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفقا للقانون ومذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.



وتقدم البغلي بطلب خلال الاجتماع بتوفير ارض فضاء لا تقل مساحتها عن 4 آلاف متر مربع ليتسنى للجمعية إنشاء مقر دائم للرعاية وتأهيل المسنين على أحدث الأنظمة العالمية في مجال خدمة ورعاية المسنين، حيث تتكفل الجمعية ببناء وتجهيز المركز بالكامل حسب المواصفات المطلوبة للمسنين وتحت إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

وعلى صعيد آخر، أكد البغلي ضرورة إجراء الدراسات والبحوث والدورات التدريبية والندوات ودعمها عن طريق مشاركة المتخصصين العاملين في وزارة الصحة في المحاضرات والدورات التي تنظمها الجمعية.

وأشاد بجميع العاملين في وزارة الصحة على الجهود التي يقدمونها لخدمة ورعاية وتأهيل المسنين وعلى رأسهم وزير الصحة د.جمال الحربي ووكيل الوزارة بالإنابة د.محمد الخشتي ومديرة ادارة الخدمات الصحية لرعاية وتأهيل المسنين د.ابتسام الهويدي.



من جانبه، أكد د.محمد الخشتي حرص وزارة الصحة وكل العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية على تعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، مشيرا إلى أن الوزارة على أتم استعداد في دعم الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وتوفير كل احتياجاتهم وقفا للقانون والنظم والإجراءات المعمول بها في الدولة.



وبين الخشتي أن الوزارة ستعمل على توفير أرض فضاء لإنشاء مركز دائم لرعاية وتأهيل المسنين من خلال المخاطبات الرسمية بين وزارة الصحة والجهات المعنية بالدولة حتى تساهم الوزارة مع الجمعية في تقديم خدمات راقية لكبار السن من خلال هذا المركز.

بدوره، قال مدير عام الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن إن الجمعية من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل على تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق أهدافها بشأن رعاية وتأهيل المسنين.



وأوضح حسن أن استفادة كبار السن من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة سيتم التعاون خلالها وفقا للقانون.