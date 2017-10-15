الأشعة المقطعية هي الأنسب لتشخيص الحصوات



حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أكد استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى الصباح د.سعود الظفيري أن حصوات الجهاز البولي تعد من أكثر أمراض الجهاز البولي شيوعا في الكويت، حيث تصيب ما بين 10 و15% من السكان، محذرا في الوقت ذاته من شرب المياه بكميات قليلة، خاصة مرضى السمنة الذين أجروا جراحة تكميم المعدة، مؤكدا أن من 30 إلى 40% من هذه الحالات دائما ما تصاب بالحصوات بعد إجراء الجراحة بسبب تناول الأطعمة والمشروبات بكميات قليلة جدا.

وأوضح الظفيري في تصريح صحافي أن مرضى السمنة ممن أجروا عمليات التكميم هم أكثر عرضة لتكون حصوات «اليوريك أسيد»، وهي حصوات غير مرئية وتحتاج إلى أشعة مقطعية للتشخيص، اذ تعتبر هذه الأشعة الأنسب على الإطلاق في تشخيص الحصوات بشكل عام وحصوات اليوريك اسيد بشكل خاص، حيث تحقق دقة في التشخيص تصل إلى 100%، بخلاف أشعة السونار العادية التي لا تقطع بوجود الحصوات وتتراوح نسبة تشخيصها ما بين 60 و70%.

وشدد على ضرورة التخلص من الحصوات في اسرع وقت ممكن، وفي حال تكرار حدوثها مرتين أو أكثر خلال عامين يجب التقصي حول أسباب تكونها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن، لافتا إلى أن الحصوات تتنوع بين حصوات بسيطة تعالج بالأدوية إلى حصوات اكثر تعقيدا من ناحية الحجم والموقع والآثار الجانبية المصاحبة لتكونها لفترة طويلة.

وأشار الظفيري إلى الكفاءات المحلية في تخصص المسالك البولية، مبينا أن الكويت تعتبر من الدول الرائدة في المجال الصحي والرعاية الطبية، وتضم نخبة من أفضل أطباء المسالك البولية الذين تلقوا تعليمهم في دول أوروبا وأميركا وكندا، وكذلك خريجو كلية الطب جامعة الكويت ممن بدأوا مشوارهم من خلال برنامج الكويت التخصصي لجراحة الكلى والمسالك البولية تحت مظلة معهد الكويت للتخصصات الطبية ورابطة المسالك البولية.