حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

يعتزم وزير الصحة د.جمال الحربي تشكيل لجنة مشتركة لحل ملاحظات المكاتب الصحية بالخارج، والتي أثيرت في اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية، سواء في لجنة التحقيق البرلمانية أو في الكتب الواردة للوزارة من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمتضمنة بعض الجوانب المتعلقة بالأداء المالي والإداري، والتعامل مع بعض المستشفيات، وذلك بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية وإقرار تقرير عمل اللجنة من قبل مجلس الأمة.

وذكر وزير الصحة د.جمال الحربي في تصريح صحافي أن اللجنة ستقوم بعد زيارتها الميدانية للمكاتب الصحية بوضع التوصيات اللازمة لتلافي تكرار حدوث أي سلبيات من خلال وضع الحلول المناسبة لتسوية المطالبات المالية للمستشفيات، واعتماد نظام محاسبي دقيق، وتسهيل إجراءات رعاية المرضى الكويتيين الموفدين للعلاج في الخارج ومرافقيهم.

وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا عن أعمالها وما تنتهي إليه من توصيات عقب الانتهاء من أداء مهامها للوزير.