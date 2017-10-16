حنان عبدالمعبود

أعلن رئيس جمعية الجراحين الكويتية د.سلمان الصباح أن الجمعية وقعت اتفاقية تعاون مع شركة مدترونيك العالمية ووكيلها السلطان المتحدة الطبية، وهو برنامج تدريب متكامل يمتد لثلاث سنوات يخدم اكثر من ٦٠ جراحا ويشتمل على دورات تدربية خارج الكويت وداخلها، وأن الجمعية قامت بهذه الخطوة في إطار سعيها الحثيث لصقل مواهب وخبرات الأطباء الجراحين الكويتيين.

وقال الصباح «ان هذه المرحلة الاولى والتي سنقوم خلالها بتطويره ليغطي اكبر عدد من الجراحين وأوسع تغطية من ناحية التخصصات الجراحية في جميع المجالات، مؤكدا أنه بموجب الاتفاقية سيتم تدريب اكتر من ٦٠ جراحا لمدة ٣ سنوات، مضيفا أن جمعية الجراحين الكويتية ستعمل جاهدة على إرسال أكبر عدد ممكن من الأطباء لورش العمل العالمية، والتي تتبع أحدث الطرق في التدريب، ليعودوا إلى الكويت محملين بخبرات كبيرة».

الجدير بالذكر أن جمعية الجراحين الكويتية، أقامت مؤتمرها الأول، والذي عقد على مدار 4 أيام، فيه عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة، وكذلك ورش العمل، وقد حقق نجاحا باهرا طوال مدة إقامته. وكان قد تحدث في هذا المؤتمر أطباء عالميون ذوو خبرة كبيرة في مجال الجراحة والتدريب.