أعلن مدير إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.ناصر العجمي بدء انطلاق العمل في الحاضنات والورش الحرفية لدى وزارة الصحة في مركز علاج الإدمان ومركز الكويت للصحة النفسية، مبينا أن هذه الحاضنات تضم العديد من الورش في مجالات عدة، مثل الحاسب الآلي والأشغال اليدوية والطهي والرسم وغيرها من الورش الحرفية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تأهيل وإعادة الثقة بالنفس للفئات المستهدفة بمراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ومن هذه الدورات دورة: «الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)» لفئة الشباب المقيمين في مركز علاج الإدمان ومركز الكويت للصحة النفسية ولمدة 60 ساعة تدريبية على مدار شهرين.

واضاف انه سيتم قريبا افتتاح الحاضنة والورش الحرفية في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية من خلال إقامة ما يتناسب مع وضع النزلاء والمستفيدين.