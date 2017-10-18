حنان عبد المعبود

أكدت اخصائية الأمراض الباطنية بمركز الرعاية التلطيفية بمنطقة الصباح د. نجلاء السيد أن سرطان الثدي يصيب سيدة من كل ثماني سيدات في الكويت وعلى مستوى العالم، كما أنه يحتل المرتبة الأولى بين السرطانات الأكثر انتشارا في الكويت، لافتة الى وجود العديد من الطرق التشخيصية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي يساهم في تحقيق نسبة شفاء من المرض تزيد عن 90%.

جاء ذلك خلال المحاضرة الجماهيرية التي أقامتها الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان «كان» في مركز سلطان بسوق شرق، ضمن فعاليات وانشطة الشهر الوردي للاحتفال بسرطان الثدي والذي يقام في اكتوبر من كل عام، وتحتفل به حملة «كان» هذا العام تحت عنوان «أنت تستحقين اهتمامنا».

وأشارت السيد خلال المحاضرة إلى ان سرطان الثدي يصيب ما بين 35-40 سيدة بكل ألف، في المقابل يصيب الرجال بنسبة قليلة جدا لا ترقى الى المقارنة، مؤكدة انه بالرغم من عدم وجود دلائل وحقائق واضحة حول مسببات الاصابة بالسرطان، الا أن النظريات الحديثة أشارت إلى أن التعرض للإشعاع وبعض المواد الكيماوية والتدخين والسمنة والانجاب في سن متأخرة وغيرها من المسببات تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.

ونصحت بالتركيز على النشاط البدني من خلال ممارسة التمارين الرياضية، لاسيما رياضة المشي ثلاث مرات أسبوعيا، ومراجعة الطبيب المتخصص في حال ظهور أي تغيير على الثدي من تغيير في لون الثدي والحلمة واحمرار الثدي ووجود تكتلات في الثدي أو تحت الابط او انكماش جلد الثدي أو غيرها من العلامات الطارئة والحديثة على المرأة، وأشارت الى ضرورة الفحص الذاتي للثدي في اليوم السابع من الدورة الشهرية أو في بداية كل شهر في حال انقطاع او عدم انتظام الطمث.

وأكدت السيد ضرورة اجراء الفحص الذاتي والسريري بشكل دوري واجراء اشعة الماموجرام بعد سن الاربعين عاما، وفي سن أصغر من ذلك في بعض الحالات الخاصة التي لديها تاريخ مرضي مع سرطان المبيض وعنق الرحم، أو يوجد لديها تاريخ عائلي مع المرض.

وفي سياق متصل، شاركت حملة «كان» في معرض مشرف صالة 6 بأرض المعارض ضمن فعاليات وانشطة شركة البترول الوطنية التي تقام مرة كل عامين، وهذا العام تشارك «كان» لالقاء الضوء على ضرورة التوعية بسرطان الثدي من خلال مشاركة عدد من المتطوعات والمتخصصات في الحملة للتعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه والاجابة عن استفسارات الحضور فضلا عن توزيع الكتيبات التوعوية حول عوامل الخطورة والاجراءات الاحترازية وآلية الكشف المبكر وغيرها من المعلومات الهامة.